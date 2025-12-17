自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

洗腎女患者常有腿部刺痛症狀 原來導因血管老化病變而阻塞

2025/12/17 11:28

聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪診斷洗腎女患者下肢刺痛是因血管老化病變而阻塞。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪診斷洗腎女患者下肢刺痛是因血管老化病變而阻塞。（聯新國際醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長期洗腎的1名64歲女性患者，最近數月來，常常出現下肢刺痛症狀，右小腿與腳踝還各有1處久難癒合的傷口，聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪說，經電腦斷層血管攝影顯示患者的雙側股動脈、膕動脈嚴重狹窄，診斷出她因血管老化病變而阻塞，是下肢刺痛的主因。

該名患者近來反覆出現下肢刺痛症狀、夜深與洗腎後格外明顯，楊凱迪經「踝臂血壓指數（ABI）檢查」，左、右腳分別約0.67與0.64，顯示下肢血流循環不良，電腦斷層血管攝影更發現雙側股動脈、膕動脈嚴重狹窄，決定採行「微創導管血管內介入治療」。

楊凱迪說明，使用「機械式除栓裝置」清除血管壁上的鈣化斑塊，搭配「血管內超音波（IVUS）」提供斑塊的即時三維影像，可以精準定位斑塊方位；相較於血管內氣球擴張、支架放置等傳統除栓手術須大範圍切開整條血管，微創導管僅有最小約2毫米的穿刺傷口，對高齡、洗腎或多重慢性病患者，是更安全有效的選擇。

「下肢動脈阻塞性疾病屬於動脈粥狀硬化引起的血管老化病變」，楊凱迪說，動脈粥狀硬化為全身性血管疾病，若阻塞發生在腦部為腦中風、在心臟為心肌梗塞、位於下肢為下肢動脈阻塞；其中下肢動脈阻塞初期症狀不易察覺，包括走路易出現腿部劇痛、下肢冰冷、傷口長期不癒等，恐被誤會是退化或疲勞，民眾一定要注意，別等到潰瘍惡化、腳趾發黑、劇痛難耐已進入重度缺血階段才就醫。

血管攝影顯示洗腎女患者的右股動脈血管阻塞（紅圈處）。（聯新國際醫院提供）

血管攝影顯示洗腎女患者的右股動脈血管阻塞（紅圈處）。（聯新國際醫院提供）

