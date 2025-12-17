自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

研究：植物性飲食有益兒童健康 但關鍵營養需適當補充

2025/12/17 11:25

薈萃分析發現，精心規劃並輔以適當營養補充劑的素食和純素飲食，可促進兒童健康成長。（美聯社）

薈萃分析發現，精心規劃並輔以適當營養補充劑的素食和純素飲食，可促進兒童健康成長。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕迄今為止的研究回顧發現，素食和純素食飲食可促進兒童健康成長，但若關鍵營養素攝取不足，仍可能存在營養缺乏的風險。1項國際最新薈萃分析發現，精心規劃並輔以適當營養補充劑的素食和純素飲食，可促進兒童健康成長。此研究發表在《食品科學與營養評論》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，來自美國紐約大學、義大利佛羅倫斯大學、澳洲迪肯大學的研究人員共同進行薈萃分析。該分析納入18個國家的59項研究證據，研究對象為18歲以下的人。分析共納入了7280名蛋奶素食者、1289名純素食者和4萬59名雜食者的數據，涵蓋廣泛的營養和健康指標。

研究結果表明，素食兒童通常比雜食兒童攝取更多的膳食纖維、鐵、葉酸、維生素C和鎂。同時他們的總能量、蛋白質、脂肪、維生素B1、B2和鋅的攝取量往往較低。

研究顯示，素食兒童和純素食兒童的心血管健康狀況都優於雜食兒童，他們的總膽固醇和低密度脂蛋白（LDL）膽固醇含量較低。

生長發育和身體組成測量結果也指出，以植物性飲食為主的兒童往往比雜食兒童更瘦。素食兒童身高略矮、體重略輕。純素食兒童的身高和身體質量指數（BMI）也較低。

雖植物性飲食可能帶來更好的心血管健康指標，但還是有風險存在。美國紐約大學營養與食品研究系和醫學系副教授比斯利（Jeannette Beasley）表示，植物性飲食兒童若不補充維生素B12或食用強化食品，維生素B12攝取量就達不到足夠水平。此類兒童對鈣、碘和鋅的攝取量，也通常處於建議範圍的下限。

比斯利強調，對缺乏足夠的維生素B12、鈣、碘和鋅的植物性飲食兒童來說，這些營養素都是需要考慮的重要營養素。

義大利佛羅倫斯大學實驗與臨床醫學系博士迪努（Monica Dinu）說，希望研究結果能夠更清楚地引導人們了解植物性飲食的益處和潛在風險。

