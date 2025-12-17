自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

台灣C肝防治全面超越WHO標準 賴清德：可望再寫下國際公衛史新頁

2025/12/17 10:58

總統賴清德出席國健署「臺灣領航 消除C肝」國際記者會並致詞 。（記者田裕華攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕總統賴清德今（17）日出席「台灣領航 消除C肝」國際記者會並致詞指出，台灣已提前於2025年達成世界衛生組織（WHO）消除C型肝炎目標，較WHO設定的2030年時程提早5年完成，創下國際公衛新里程碑。政府將於今年底向WHO西太平洋區署（WPRO）遞交「消除C肝報告」，向國際社會展現台灣守護人民健康的決心與成果。

賴清德表示，台灣透過中央與地方跨部會合作，建構從「預防、篩檢到治療」的一條龍防治體系，並以「以治療引領預防、以篩檢支持治療、以預防鞏固成效」為核心策略，使C肝診斷率與治療率皆超過9成，各項指標全面超越WHO金級標準，成果斐然。

衛生福利部今日舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，賴清德總統、衛福部長石崇良，以及消除C肝國家認證工作小組召集人陳建仁院士等人共同出席，對外說明台灣在C肝防治上的政策歷程與國際意義。

賴清德回顧，1984年台灣成為全球第一個全面實施B型肝炎疫苗接種的國家，成果不僅顯著，更成為WHO全球免疫計畫的典範，帶動世界對B肝防治的長足進步。他指出，今年台灣可望再度寫下國際公衛史新頁，在消除C肝戰役中領先亞洲、名列世界前茅。

賴清德也分享自身經驗表示，過去擔任醫師時，C肝治療藥物效果有限且副作用大，因此在從政後持續關注防治進展，並期待台灣能在今年達成全面消除C肝的目標。他強調，今日成果得來不易，是集結中央、地方、醫療體系、民間團體與全民力量，歷經多年努力的成果。

他特別感謝陳建仁於2016年響應WHO號召，促成政府重視消除C肝行動；在前總統蔡英文支持下，同年底成立「國家消除C肝辦公室」，並於2017年將C肝口服新藥（DAA）納入健保給付，大幅降低病友負擔。

賴清德指出，2018年他擔任行政院長期間，核定「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，提出「精準公衛防治」、「防治一條龍」與「防治在地化」三大核心政策，全面推動C肝防治。他也感謝歷任衛福部長與基層同仁接力努力，讓政策得以落實。

近年政府持續加大投資，逐步放寬健保給付條件，至今已有超過17.6萬名國人接受治療，治癒率高達98.4%；並針對高盛行地區、山地離島、糖尿病患者、注射藥物者及矯正機關收容人等族群，量身打造防治策略。

此外，政府也建立跨部門C肝消除進度資訊網絡，整合中央、地方與民間資料，透過即時監測與政策調整，提升防治效率與韌性。相關成果已獲亞太地區肝病聯盟（APAC）高度肯定，於行動計畫、資金挹注、政策承諾與消除行動等面向皆獲最高評等。賴清德強調，打造「健康台灣」是政府重要目標，未來將持續與國際分享台灣經驗，攜手全球共同促進人類健康福祉。

總統賴清德出席國健署「臺灣領航 消除C肝」國際記者會並致詞 。（記者田裕華攝）

