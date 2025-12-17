自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

大腸直腸癌年輕化成隱憂 高醫引入頂規達文西手術系統

2025/12/17 10:28

高醫院長王照元率先突破達文西機械手臂手術800例，成為全台率先達到此紀錄的醫師。（高醫提供）

高醫院長王照元率先突破達文西機械手臂手術800例，成為全台率先達到此紀錄的醫師。（高醫提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕大腸癌發生與死亡率多年居高不下，長期位居國內十大癌症死因前三名，在全球排名名列前茅，高醫大附設醫院也發現近年大腸直腸癌明顯出現年輕化趨勢，面對台灣大腸直腸癌的高峰，院長王照元率先突破達文西機械手臂手術800例，成為全台率先達到此紀錄的醫師。

王照元是大腸直腸外科權威，治療大腸直腸癌病患超過5000人，他沉重表示，年輕患者的增加，讓他感到更重大的責任，高醫也決定花費上億元引進進階版達文西機械手臂手術系統頂規組合助醫療團隊一臂之力。

藉由導入南台灣唯一「達文西雙醫師主控台」與「連動手術床系統」，雙主控台的導入讓兩位主刀醫師能同步操作機械手臂、共享3D影像，可進行跨科合作與高難度複合型手術。

南部某公立大學教授因排便出血就醫，被診斷為低位直腸癌，腫瘤距離肛門僅3至4公分，手術難度極高，其他醫院評估無法確定可以保留肛門，但永久性造口將對他的日常生活與職業形象造成重大影響，恐無法像從前一樣西裝筆挺的站在講台上，輾轉至高醫求診，王照元與醫療團隊評估後，決定採用達文西機械手臂手術進行治療，憑藉放大視野與精準操控，成功切除腫瘤也順利保留肛門，教授術後重回大學殿堂講台繼續自信教學。

王照元笑稱自己49歲才開始學習達文西，是當時同一批學習者中年紀最長的一位，「晚學者」起步雖晚，但他非常努力，畢竟精進手術技術永遠沒有終點，只要能讓病人更好，他就會繼續往前走。

高醫表示，王照元所建立的完整手術策略下，搭配達文西機械手臂手術的3D高解析視野、10倍放大倍率，以及機械手臂在狹窄骨盆腔的高精準度，讓腸癌手術能有效保留神經，大幅提升保肛成功率；另對於高位淋巴腺清除與選擇性血管結紮手法成熟穩定，合併延長術前化學治療療程，也讓接受同步放化療病人術後病理標本無殘餘癌細胞高達31.3%，第1～3期患者保肛率高達近98%，5年存活率達89%。

