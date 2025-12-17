冬至吃湯圓4招聰明吃 搭配蔬菜穩定血糖

營養師建議吃湯圓可搭配蔬菜，穩定血糖及增加纖維攝取。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕12月21日就是冬至，民間習俗吃湯圓象徵團圓、添歲，然而吃40顆紅白小湯圓或4顆甜餡湯圓熱量約280大卡，等同一碗白飯熱量，嘉義縣衛生局社區營養推廣中心建議例如搭配蔬菜穩定血糖、維持腸道健康等4招方法，吃得健康又安心。

據國民健康署資料，成人每日總熱量來源中，碳水化合物應占50%至60%，以國人平均攝取熱量2000大卡計算，約需250至300公克碳水化合物，40顆紅白小湯圓約等於4顆甜餡湯圓，熱量相當於1碗白飯，應適量攝取；湯圓屬於精緻澱粉，血糖上升速度較快，搭配膳食纖維可延緩糖類吸收、增加飽足感並促進腸道蠕動。

營養師孫薇鈞推薦健康吃湯圓4招，湯圓替換主食適量進食，依平日飯量調整份量，避免額外增加熱量；湯圓中加入菇類、深綠蔬菜、洋蔥等蔬菜，提升纖維量；甜湯可以桂圓、紅棗、枸杞取代糖水，減少糖油攝取；購買產品看標示挑選，挑選低糖、低油、添加物少的湯圓，避開油炸或煉奶等高糖沾醬，減少身體負擔。

縣衛生局長趙紋華表示，冬至享用湯圓也要注意均衡飲食，湯圓為糯米製品，易腸胃脹氣或消化不良者，應避免攝取過多，並且要細嚼慢嚥，以清水川燙等方式烹調，避免搭配高糖、高油的湯底或沾醬，適度運動可避免額外攝取過多熱量，若有慢性病或特殊飲食需求者，應依醫師或營養師指示調整攝取量。

