大千竹南醫院明年中動土 苗栗縣府：需設置需求特殊病床

畫面為大千竹南醫院外觀設計圖。

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗北地區為縣內人口最多區域，佔了約全縣2/5人口數，醫療資源需求也增加。大千醫療社團法人於苗栗縣竹南鎮設立大千竹南醫院已取得建造並發包中；苗縣府強調，要求大千竹南醫院設置「苗栗需要的」特殊病床。

苗栗縣長鍾東錦表示，大千竹南醫院要符合現代醫院的設施設備，尤其醫院建置是百年計畫，要求一定要有「苗栗需要的」特殊病床，不要讓竹南、頭份、南庄、三灣、後龍地區的鄉親，有需求時還要舟車勞頓到外縣市。

苗縣府衛生局長楊文志指出，已明確告知大千醫療社團法人在申請的特殊病床類別中，必須要有兒科加護、新生兒加護、燒燙傷、安寧及負壓隔離病床，未來也會在每3個月的醫審會追蹤醫院的規劃進度。

大千竹南醫院將興建地上14層、地下5層樓大樓，設定為450床急性病床、特殊病床157床，總床數607床。

