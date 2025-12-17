限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
大千竹南醫院明年中動土 苗栗縣府：需設置需求特殊病床
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗北地區為縣內人口最多區域，佔了約全縣2/5人口數，醫療資源需求也增加。大千醫療社團法人於苗栗縣竹南鎮設立大千竹南醫院已取得建造並發包中；苗縣府強調，要求大千竹南醫院設置「苗栗需要的」特殊病床。
苗栗縣長鍾東錦表示，大千竹南醫院要符合現代醫院的設施設備，尤其醫院建置是百年計畫，要求一定要有「苗栗需要的」特殊病床，不要讓竹南、頭份、南庄、三灣、後龍地區的鄉親，有需求時還要舟車勞頓到外縣市。
請繼續往下閱讀...
苗縣府衛生局長楊文志指出，已明確告知大千醫療社團法人在申請的特殊病床類別中，必須要有兒科加護、新生兒加護、燒燙傷、安寧及負壓隔離病床，未來也會在每3個月的醫審會追蹤醫院的規劃進度。
大千竹南醫院將興建地上14層、地下5層樓大樓，設定為450床急性病床、特殊病床157床，總床數607床。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應