國中女反覆腹痛一年半頻送急診 中醫揭：是肝氣卡住

2025/12/17 09:01
中醫師郭彥碁提醒，若孩童或青少年反覆腹痛但檢查正常，可能屬於與情緒、壓力相關的功能。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中林姓國中女孩一年半來反覆出現腹脹與腹痛，痛到冒冷汗、食慾不佳，甚至還會噁心、嘔吐，家人多次將她送往急診。然而抽血、X光、超音波等檢查皆顯示正常，只能依賴止痛藥短暫壓制症狀。光田綜合醫院中醫部醫師郭彥碁指出，女國中生長期課業壓力大、睡眠不足、飲食不規律，加上情緒緊張，符合中醫所謂「肝氣鬱滯」的體質特徵。

郭彥碁指出，女孩初診時腹部緊繃、按壓即感脹悶，臉色略顯蒼白，再進一步詢問生活作息，才發現她長期課業壓力大、睡眠不足，肝氣鬱滯可理解為身體的氣機卡住，腸胃就像被堵住一樣，吃東西反而加重不適，因此會出現腹脹、腹痛、反胃甚至嘔吐等症狀，她的腸胃不是吃壞，而是整體氣機受阻。這種情況常發生於青少年常見的壓力、作息紊亂與緊張情緒，常見這類功能性腸胃不適，也可能造成檢查正常、症狀卻反覆一年半的落差。

　經過問診與詳細評估後，郭彥碁女孩開立疏肝理氣、調和脾胃的中藥處方，並建議改善作息，包括放慢吃飯速度、避免冰冷油膩飲食、維持規律睡眠與情緒穩定。令人意外的是，僅治療一週，女孩腹脹與腹痛就明顯改善，終於能正常進食，不再因突發劇痛而進出急診。

　郭彥碁提醒，若孩童或青少年反覆腹痛但檢查正常，可能屬於與情緒、壓力相關的功能性腸胃症狀。他呼籲家長留意孩子的飲食、情緒與睡眠變化，必要時可尋求中醫協助調理，避免症狀長期反覆、影響學習與生活。

