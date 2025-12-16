自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

營養師整理「咀嚼系手搖飲」配料熱量圖卡 教手搖控避開肥胖雷區

2025/12/16 21:47

營養師王盈媗整理「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，教民眾避開熱量地雷。（衛福部台北醫院提供）

營養師王盈媗整理「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，教民眾避開熱量地雷。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕許多台灣人愛喝手搖飲料，珍珠、茶凍等配料選擇眾多，民眾往往在不知不覺中將隱藏的高熱量喝下肚，衛生福利部台北醫院營養師王盈媗整理「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，幫助民眾直覺了解熱量差異，像列為紅燈的珍珠、小芋圓、粉粿熱量皆高於150大卡，王盈媗提醒，慎選配料的同時，也建議優先選純茶、別加糖、選小杯量，減少身體負擔。

「喝手搖不是錯，錯在選擇不對。」王盈媗表示，手搖飲熱量的關鍵往往不在飲品本身，而是加料帶來的隱藏熱量，像珍珠、粉粿都是以澱粉為主的高熱量食材，手搖飲加配料，熱量動輒破200大卡，等同1碗飯。她強調，營養衛教的目的不是禁食，而是教大家聰明選擇。

營養師王盈媗提醒，1杯飲料加上配料，熱量動輒破200大卡。（衛福部台北醫院提供）

營養師王盈媗提醒，1杯飲料加上配料，熱量動輒破200大卡。（衛福部台北醫院提供）

王盈媗整理「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，將常見配料歸類3個熱量等級：熱量高於150大卡為紅燈區，有草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓等，主成份是澱粉，熱量高、糖分多，建議少選；100至150大卡為黃燈區，有蜜紅豆、杏仁凍、粉條、布丁等，偶爾攝取、適量為宜，建議搭配無糖純茶，減少熱量攝取；小於100大卡為綠燈區，有茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍等，因熱量較低，是控制體重與血糖者較佳的選擇，即使搭配鮮奶茶或水果茶，也較無負擔。

王盈媗也提供3點飲品搭配建議，包括優先選純茶，若是奶茶控，建議選鮮奶茶，因為奶精主成份是油脂，含較高的飽和脂肪，易增加心血管疾病、糖尿病風險；配料通常使用黑糖或蔗糖等精製糖製成，即使點無糖，飲品也仍有甜味，因此建議別再加糖，避免血糖快速上升；選小尺寸的小杯、中杯量，減少熱量攝取及身體負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中