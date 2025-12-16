營養師整理「咀嚼系手搖飲」配料熱量圖卡 教手搖控避開肥胖雷區

營養師王盈媗整理「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，教民眾避開熱量地雷。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕許多台灣人愛喝手搖飲料，珍珠、茶凍等配料選擇眾多，民眾往往在不知不覺中將隱藏的高熱量喝下肚，衛生福利部台北醫院營養師王盈媗整理「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，幫助民眾直覺了解熱量差異，像列為紅燈的珍珠、小芋圓、粉粿熱量皆高於150大卡，王盈媗提醒，慎選配料的同時，也建議優先選純茶、別加糖、選小杯量，減少身體負擔。

「喝手搖不是錯，錯在選擇不對。」王盈媗表示，手搖飲熱量的關鍵往往不在飲品本身，而是加料帶來的隱藏熱量，像珍珠、粉粿都是以澱粉為主的高熱量食材，手搖飲加配料，熱量動輒破200大卡，等同1碗飯。她強調，營養衛教的目的不是禁食，而是教大家聰明選擇。

營養師王盈媗提醒，1杯飲料加上配料，熱量動輒破200大卡。（衛福部台北醫院提供）

王盈媗整理「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，將常見配料歸類3個熱量等級：熱量高於150大卡為紅燈區，有草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓等，主成份是澱粉，熱量高、糖分多，建議少選；100至150大卡為黃燈區，有蜜紅豆、杏仁凍、粉條、布丁等，偶爾攝取、適量為宜，建議搭配無糖純茶，減少熱量攝取；小於100大卡為綠燈區，有茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍等，因熱量較低，是控制體重與血糖者較佳的選擇，即使搭配鮮奶茶或水果茶，也較無負擔。

王盈媗也提供3點飲品搭配建議，包括優先選純茶，若是奶茶控，建議選鮮奶茶，因為奶精主成份是油脂，含較高的飽和脂肪，易增加心血管疾病、糖尿病風險；配料通常使用黑糖或蔗糖等精製糖製成，即使點無糖，飲品也仍有甜味，因此建議別再加糖，避免血糖快速上升；選小尺寸的小杯、中杯量，減少熱量攝取及身體負擔。

