健康網》冬季當心肺炎入侵！ 肺炎鏈球菌疫苗2大族群免費打
〔健康頻道／綜合報導〕時序進入冬季後，早晚一降溫，許多人就開始咳不停。營養師李婉萍表示，秋冬好發呼吸道疾病，尤其須小心肺炎鏈球菌入侵，引發肺炎、敗血症等侵襲性感染。提醒家中若有65歲以上長輩、19-64歲IPD高風險族群，均符合疾管署規範的公費肺炎鏈球菌疫苗施打資格，應防患未然接種疫苗，遠離肺炎威脅。
李婉萍於臉書專頁分享，冬季來臨氣溫降，許多人也開始如同感冒般咳嗽。但更應擔心的並非是感冒，而是肺炎鏈球菌趁秋冬呼吸道疾病好發季節侵襲。至於冬天肺炎鏈球菌，哪些人真的比較危險？她表示，肺炎鏈球菌是一種常見細菌，嚴重時可能引起肺炎、敗血症、腦膜炎等侵襲性感染，尤其特別容易影響嬰幼兒與65歲以上長者。
公費疫苗資格2族群
此外，李婉萍提及，疾管署也提醒，國內IPD（侵襲性肺炎鏈球菌感染症）病例與死亡個案中，不少人都與「沒把疫苗打完整」有關。因此，建議符合以下清單中的族群儘速施打：
●65歲以上長輩。
●19–64歲IPD高風險族群（例如：免疫功能低下、部分慢性病、機構住民、洗腎等）。
至於台灣肺炎鏈球菌公費疫苗怎麼打？李婉萍說明，依疾管署規範，如果符合公費資格，常見會是 「1+1」兩劑：先打PCV（結合型），再打PPV23（多醣體）；一般間隔至少1年，高風險族群間隔可縮短到至少8週。
李婉萍提醒，很多時候或許不是高危險族群不在乎，而是根本不知道要打2劑，也不知道自己算不算高風險。建議了解公費接種資格並確實施打，才能降低感染或重症風險。
