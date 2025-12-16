暖冬進補也不怕胖 營養師教你聰明吃鍋4秘訣

南投醫院營養師建議，吃鍋應掌握「控油、減鈉、多纖、少加工」4秘訣。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕隨著氣溫逐漸下降，薑母鴨、麻辣鍋及各種特色湯底火鍋，成為民眾冬季最喜愛的進補選擇，惟熱騰騰的鍋物往往隱藏「高油、高鈉、高熱量」等健康風險。衛福部南投醫院營養師提醒，吃鍋應掌握「控油、減鈉、多纖、少加工」4秘訣，既能安心享受美味鍋物，也能暖胃進補不傷身。

南投醫院營養師毛柔壹表示，一般火鍋湯底是「隱形油脂與鈉」來源，如傳統薑母鴨、麻油雞常以大量麻油與米酒爆香，湯面常浮著厚厚油脂；麻辣鍋則含牛油、辣油，油脂與鈉含量都偏高， 因此建議開動前先將湯表面的浮油撈除，且盡量少喝湯，尤其是煮過肉類、火鍋料後的湯，可選擇鴛鴦鍋，一邊麻辣、一邊昆布、番茄或蔬菜等較清淡湯底， 若想喝湯，建議選擇清湯區取用。

南投醫院營養師建議，吃鍋優先選擇瘦肉、豆腐等原型蛋白質食物。（南投醫院提供）

其次，加工火鍋料易成「空熱量」陷阱，如魚餃、貢丸、蛋餃、米血糕等加工火鍋料常含較多澱粉、油脂與添加物，不僅營養密度低，熱量也不容小覷，建議優先選擇瘦肉、雞肉、豆腐、雞蛋、魚片等原型蛋白質食物，並多吃蔬菜，如高麗菜、蘿蔔、茼蒿、菇類，增加纖維與飽足感。

此外，吃鍋常見的沙茶醬、豆瓣醬、辣油、腐乳醬等醬料鈉含量偏高，沾醬不慎易造成「高鈉」攝取，是許多人吃鍋不知不覺「爆表」的元凶，建議改用以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等天然食材調味的天然辛香料，搭配少量醬油、醋即可， 若特別喜歡沙茶，建議僅取「一小匙」沾食，並運用檸檬汁或白醋提升風味，也能減少高鈉攝取。

