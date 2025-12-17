健康網》強化關節3關鍵 營養師：膠原蛋白搭1物才有效

營養師科提斯指出，膠原蛋白是軟骨、肌腱及韌帶重要的組成，國外研究證實，補充膠原蛋白搭配維生素C，可讓膠原蛋白作用加乘；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕人體不論日常活動、運動，都必須依靠靈活的關節，才能行動自如。營養師科提斯指出，運動時身體的軟骨、肌腱及韌帶會持續受到衝擊跟拉扯，而膠原蛋白是軟骨、肌腱及韌帶的重要組成。對此，國外已有研究證實，除運動外，補充膠原蛋白可改善關節跟肌腱的健康，但也提醒須攝取維生素C，才能讓膠原蛋白作用加乘。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，關節除對愛好運動的人來說非常重要，就算不運動，日常舉凡上樓梯、上廁所都會運用到，因此，關節健康與否確實值得注意。據國外研究指出，想要擁有健康的關節跟肌腱，應做好以下3關鍵：

●補充膠原蛋白：研究發現，每天攝取5-15克膠原蛋白，持續3個月有助於關節及肌腱健康。

●搭配維生素C：膠原蛋白的結構像是3條細繩綁成的粗繩，細繩則是由胺基酸（甘胺酸、脯胺酸、羥脯胺酸及羥離胺酸）重複出現串在一起形成。而膠原蛋白的合成需要維生素C，所以，想形成堅固有彈性的粗繩，就必須有維生素C協助。

●規律運動：軟骨跟肌腱等組織主動吸收營養的能力很弱，需透過運動輔助。

運動的壓力，讓它們將水分擠出，放鬆時水分吸回，同時將合成膠原蛋白的原料帶入。另，運動的壓力也可轉為刺激軟骨跟肌腱細胞合成膠原蛋白的動力。這代表想要有健康關節光吃不夠，還要練。

此外，科提斯指出，攝取膠原蛋白的時機也很重要。吃膠原蛋白後1小時，血液中胺基酸會達到最高點，代表原料最充足，此時做運動，可將最多胺基酸帶入關節跟肌腱之中，達到最佳補充效果。

科提斯提醒，想要擁有健康關節、韌帶跟肌腱，除了補充膠原蛋白，維生素C，也別忘記運動，完成關鍵3步驟，活動才能不卡卡更靈活。

