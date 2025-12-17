自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》面臨「糖尿病前期」 醫建議4大原則

2025/12/17 07:21

當面臨「糖尿病前期」時，專家建議，最好多選原型食物、蔬菜、全穀、堅果等，並減少加工肉品與精製澱粉；圖為情境照。（圖取自freepik）

當面臨「糖尿病前期」時，專家建議，最好多選原型食物、蔬菜、全穀、堅果等，並減少加工肉品與精製澱粉；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾面臨到「糖尿病前期」後，第一個問題通常是「我要改成低碳嗎？還是低脂飲食比較好？」桃園文新診所院長戴曉芙表示，決定健康風險高低的，並不是你吃多低碳或多低脂，而是「碳水和脂肪從哪裡來」。也就是說，血糖穩定，不靠低碳或低脂，真正關鍵是吃對品質，她建議從4大原則做起。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，近年有一篇利用美國NHANES資料、追蹤 9,793名糖尿病前期成人的研究，結果顯示：決定健康風險高低的，並不是你吃多低碳或多低脂，而是「碳水和脂肪從哪裡來」。

研究把飲食分成「健康低碳／不健康低碳」、「健康低脂／不健康低脂」幾種型態，長期追蹤後發現：

●健康低碳：多蔬菜、未精製澱粉、堅果、較多植物性蛋白與脂肪　
●健康低脂：多纖維、多全穀、少加工食品　

健康低碳與健康低脂這2種飲食型態，都和較低的死亡風險有關；反而是「加工肉、精製澱粉、含糖飲料比例高」的低碳或低脂，風險比較高。

戴曉芙說明，這是一個「飲食品質比飲食派別更重要」的觀察結果。雖是觀察性研究，只能說有關聯，但方向仍很一致。

糖尿病前期民眾的飲食原則

針對糖尿病前期民眾，戴曉芙建議以下4大原則：

●提高飲食品質

多選原型食物、蔬菜、豆類、全穀、堅果，減少加工肉品、油炸物、甜飲與精製澱粉。

●少一點「白色澱粉」與含糖飲

白麵包、糕點、手搖飲，是血糖上下衝最常見的來源。

●補上好油與纖維

好油包括有橄欖油、堅果、酪梨，加上足夠蔬菜與全穀，可以讓餐後血糖上升得比較平緩。

●體重與活動量的調整

其他大型糖尿病預防研究顯示，體重減少約5–7%加上規律活動，能明顯降低糖尿病發生風險；飯後散步、日常多走路，也是多項研究支持的做法。

戴曉芙總結，整體來說，血糖不會只靠某一種「飲食」而被瞬間扭轉，而是在每天的選擇中一點一滴地拉回。先把「吃的品質」顧好，再來微調比例，通常就已經走在對的方向上。

