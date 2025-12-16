自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

肺癌篩檢意外救命 彰化男冠狀動脈阻塞85％ 新技術打通血管

2025/12/16 16:51

彰化林姓男子冠狀動脈阻塞85％，難以靠傳統手術裝支架，彰化醫院利用「血管內震波碎石術（IVL）」，打通血管，並順利植入支架。（彰化醫院提供）

彰化林姓男子冠狀動脈阻塞85％，難以靠傳統手術裝支架，彰化醫院利用「血管內震波碎石術（IVL）」，打通血管，並順利植入支架。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕49歲林姓男子日前接受肺癌篩檢（LDCT）時，意外發現心血管鈣化嚴重，冠狀動脈竟有85%至100%的高度阻塞，恐引發急性心肌梗塞。所幸經衛福部彰化醫院心臟科團隊運用「血管內震波碎石術（IVL）」，打通血管，並順利植入支架，才讓血流恢復通暢；林男重獲新生後決定捐出108萬，並指定經濟困難病患使用IVL新技術，希望能讓更多人得到治療機會。

透過低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT），發現林男心血管鈣化嚴重。（記者陳冠備翻攝）

透過低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT），發現林男心血管鈣化嚴重。（記者陳冠備翻攝）

彰化醫院心臟科醫師李學林表示，林男原本有胸悶不適症狀，但未曾明顯發作，日前他在進行低劑量電腦斷層肺癌篩檢，意外發現心血管鈣化情形，進一步安排心臟冠狀動脈電腦斷層檢查，才確認有3條主要冠狀動脈血管狹窄程度高達85％以上，部分幾近完全阻塞，若未即時治療，恐引發致命性心肌梗塞。

心臟冠狀動脈電腦斷層顯示=, 林先生冠狀動脈鈣化阻塞（紅圈處）。（記者陳冠備翻攝）

心臟冠狀動脈電腦斷層顯示=, 林先生冠狀動脈鈣化阻塞（紅圈處）。（記者陳冠備翻攝）

李學林說，醫療團隊隨即安排心導管手術再搭配IVL技術，利用震波氣球在血管內釋放超聲壓力波，擊碎堅硬的鈣化斑塊，使原本僵硬的血管恢復擴張性，再植入3支支架，讓血流重新暢通。

李學林指出，現在醫療技術不只腎結石可用震波擊碎，心血管硬斑也能震碎，相較於傳統切割球囊或旋磨術，IVL治療對血管壁較為溫和，可降低血管破裂與剝離風險，並減少支架血栓及再狹窄機率，但目前仍屬健保自費項目，約十多萬元。

這起手術也是彰化醫院引進IVL設備的第一起病例，重獲新生的林男對醫療團隊心存感激，出院後發願回饋社會，捐出108萬元給彰化醫院，並指定用於協助經濟弱勢病患使用IVL新技術，希望讓更多人能得到治療機會。

院方表示，其實林男長期投入公益，自2020年起即持續每月捐助醫院社會救助基金，累計捐款金額已近300萬元，這次善舉林男也不願曝光，僅表示是神明指引他就醫，因此發願回饋社會。

李學林也提醒，臨床約有3成冠狀動脈疾病患者合併中重度血管鈣化，常與三高、吸菸及家族史有關，若出現胸悶、呼吸不順等症狀，應及早檢查。

彰化醫院心臟科醫師李學林表示，約有3成冠狀動脈疾病患者合併中重度血管鈣化，常與三高、吸菸及家族史有關，若出現胸悶、呼吸不順等症狀，應及早檢查。（彰化醫院提供）

彰化醫院心臟科醫師李學林表示，約有3成冠狀動脈疾病患者合併中重度血管鈣化，常與三高、吸菸及家族史有關，若出現胸悶、呼吸不順等症狀，應及早檢查。（彰化醫院提供）

