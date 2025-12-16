健康網》看遠近模糊非近視 醫揭睫狀肌失調症

看遠看近都模糊，眼睛還容易痠痛、脹痛，小心有可能是睫狀肌失調；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕明明近視度數沒有加深，卻常常看遠看近都模糊，眼睛還容易痠痛、脹痛，不少人以為只是用眼過度或視力退化，實際上可能與「睫狀肌失調」有關。高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻指出，長時間盯著手機、電腦，容易讓負責調節視力的睫狀肌過度疲勞，導致對焦功能異常，進而出現多種不適症狀。

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」指出，睫狀肌主要負責調節水晶體厚度，讓眼睛能在遠近距離之間快速切換焦距，當長時間近距離用眼、缺乏休息時，睫狀肌會持續收縮、處於緊繃狀態，久而久之便可能出現失調情形，即使近視度數未變，視力仍會忽遠忽近、難以聚焦。

5大睫狀肌失調症狀一次看

●視力忽遠忽近、對焦困難

明明近視度數沒變，卻常常看不清楚？看遠處模糊、看近處也霧霧的，眼睛需要花很長時間才能對焦。當睫狀肌過度疲勞，它調節水晶體厚度的能力就會下降，導致你無法快速在遠近距離間切換焦距。

●眼睛痠痛、脹痛難耐

用眼一段時間後，眼睛深處傳來陣陣痠痛，甚至痛到眉心、太陽穴？這是睫狀肌過勞的直接反應，睫狀肌為了維持近距離視物，必須持續收縮、保持緊繃狀態。

●閱讀時容易疲勞、字體跳動

看書或看電腦不到半小時就覺得累？明明字體夠大，卻覺得文字好像在跳舞、無法專注？粘靖旻指出，當睫狀肌失調，它無法穩定維持近距離對焦，導致影像不斷微幅晃動、忽清忽糊，大腦必須不斷重新處理這些不穩定的訊息，當然很快就感到疲憊。

●頭痛、頭暈、噁心想吐

用眼後常常頭痛欲裂？甚至感到暈眩、噁心？別以為這只是壓力大！睫狀肌失調會透過三叉神經引發「眼源性頭痛」，疼痛從眼窩深處向外擴散到額頭、後腦勺，有時還伴隨肩頸僵硬。

●畏光、流淚、眼睛乾澀

突然變得怕光？走到戶外就覺得刺眼、流眼淚？同時眼睛又乾又澀、像進了沙子？這是睫狀肌失調合併自律神經失調的複合症狀！睫狀肌由副交感神經控制，當它過度疲勞時，會影響瞳孔收縮和淚液分泌的調節功能。

粘靖旻提醒，睫狀肌失調常被誤認為單純近視或老花問題，若長期忽視，可能影響生活與工作效率。建議3C族與上班族養成良好用眼習慣，包括每使用螢幕30至40分鐘就適度休息、遠眺放鬆，避免長時間近距離用眼，同時維持充足睡眠，減少眼睛負擔。

若經常出現看遠看近模糊、眼睛痠痛或不明原因頭痛等情形，應及早接受眼科檢查，釐清是否為睫狀肌失調，透過適當治療與用眼調整，才能真正改善不適、保護視力健康。

