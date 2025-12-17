健康網》隱形健康殺手！逆轉三高無聲「心」危機4關鍵

國健署指出，想要遠離三高，除測量血壓、運動、戒菸十分重要外，飲食也應掌握少油少糖少鹽、高纖多原型食物原則；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕三高初期通常無明顯症狀，因此容易被忽略，導致默默傷害身體許多人卻不自知。對此，國民健康署表示，根據2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查，約有4-7成民眾其實不知道自己有三高問題。提醒除定期健檢掌握自身健康狀況外，規律健康檢查搭配血壓「722原則」居家量測、戒菸、飲食減少油鹽糖多原型食物、每週規律運動150分鐘，均有助改善心血管健康，遠離三高威脅。

現代人飲食西化、久坐少動，三高問題越來越普遍，長期恐引發心血管疾病、中風、腎衰竭等併發症。據此，國健署於臉書專頁發文提醒，想要遠離三高，定期健檢十分重要。目前成人預防保健服務提供30-39歲每5年一次、40-64歲每3年一次、65歲以上每年一次免費健檢，符合資格者勿錯過。另，健檢後也別忘了登入「科學算病館」，可幫自己做健康風險評估。

此外，想要預防或逆轉三高，國健署建議日常這樣做：

●規律健康檢查搭配血壓「722原則」居家量測，掌握血壓健康情況。

●戒菸改善心血管健康。

●少油少鹽少糖、高纖多原型飲食。

●每週至少進行150分鐘的中強度運動。

至於何謂「722原則」？國健署指出，想要掌握血壓變化狀況，建議18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，高血壓患者應牢記「722」測量血壓密碼。「7」：連續7天量測；「2」：早上起床後、晚上睡覺前，各量一次；「2」：每次量兩遍。透過「定期量測」，做好血壓管理。，

國健署最後也提醒，日常應當心心肌梗塞與中風的發生，如果出現胸悶、手臂痛、呼吸困難、頭暈、臉歪、手無力、說話不清等症狀，應立刻撥打119求救，以防發生危險。

