健康網》研究揭大豆蛋白可降壞膽固醇 有助降低心臟病風險

〔健康頻道／綜合報導〕根據研究指出，大豆中的一種蛋白質B-conglycinin（β-伴大豆球蛋白）具有降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇），並減少心臟病風險的潛力。這也意味著，大豆消化產物也對LDL氧化具有預防效果，能降低 LDL 的氧化速率。

食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，這項研究來自美國伊利諾大學香檳分校，為了驗證這一點，研究團隊先將19種不同大豆品種，進行脫脂與研磨處理，這些品種中glycinin 與B-conglycinin 的比例差異很大，前者約占22至60%，後者約占22至52%。接著，研究人員使用已在先前研究中驗證的人體消化模擬系統，依序將大豆粉與模擬消化道各階段的消化液與酵素混合，以模擬人類實際消化過程。

研究團隊再依據不同大豆品種中glycinin與B-conglycinin的組成，評估其抑制 控制體內膽固醇合成的重要酵素的能力，並從中選出5種品種，進行更深入的研究。他們測量了多項與膽固醇與脂質代謝相關的指標，包括會正向或負向影響脂質代謝的蛋白質與酵素。

研究同時也關注另一種重要蛋白質，血管生成素樣蛋白3（ANGPTL3）。這種蛋白由肝臟分泌，對三酸甘油酯、LDL與HDL（好膽固醇）的代謝很重要，且在脂肪肝疾病中通常會過量表現。

研究結果顯示，來自3種大豆品種的消化胜肽，能依其glycinin與B-conglycinin的組成比例，使ANGPTL3的分泌量降低約41%至81%。同時，這些胜肽也能讓肝細胞吸收壞膽固醇的能力提高約25%至92%。

研究成員指出，動脈粥樣硬化的一個關鍵風險因子是氧化型LDL膽固醇，因此，研究團隊也在8種不同濃度下，評估大豆消化產物對LDL氧化的預防效果。結果發現，所有樣本都呈現劑量依賴性的效果，能降低LDL的氧化速率，並抑制與疾病相關的早期與晚期氧化產物形成。

