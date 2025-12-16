自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》前中市議長張宏年過世 曾受盛唐中醫鉛中毒案牽連影響

2025/12/16 15:29

台中盛唐中醫以鉛入藥，台中市前議長張宏年曾受此案牽連影響，今晨離世，讓親友不捨。（資料照）

台中盛唐中醫以鉛入藥，台中市前議長張宏年曾受此案牽連影響，今晨離世，讓親友不捨。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕5年前台中爆發盛唐中醫鉛中毒案，造成數十人鉛中毒，台中市前議長張宏年與兒子、現任議員張彥彤一家在內吃了含有鉛的中藥，而張宏年身體一直未好轉，今晨離世，享壽73歲，讓親友不捨。專家指出，鉛是常見的神經毒性重金屬，若是長期攝取造成鉛中毒，會影響中樞神經系統，出現手腳麻木、肌肉無力等症狀。

2020年7月台中盛唐中醫以鉛入藥，開出的藥方中鉛、汞含量都超標，導致病患鉛中毒，其中1名張姓患者在2021年11月去世，是該案鉛中毒患者首例往生。 在此事件中，張宏年、議員張彥彤一家在內，也受到牽連，吃了含有鉛的中藥，而張宏年身體一直未好轉，今晨離世。

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢曾於臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師」發文指出，鉛是常見的神經毒性重金屬，特別容易對兒童智力發展造成影響。鉛會偽裝成鈣離子進入神經細胞，干擾神經訊號傳導。

研究顯示，血液中鉛含量每上升10微克／分升，兒童智商平均下降4至5點，即便是低劑量暴露，也可能導致注意力不集中、學習困難與行為問題，且智力損傷恐為永久性。對成人而言，慢性鉛中毒則可能造成周邊神經病變，出現手腳麻木、肌肉無力等症狀。

針對重金屬毒害，謝炳賢建議，應從日常生活中著手預防：減少食用大型深海魚類，選擇有機蔬果，降低農藥與重金屬攝入；多攝取深色蔬菜、莓果等富含抗氧化物質的食物，幫助抵禦氧化損傷；注意水質安全，使用符合標準的淨水器，定期檢測家庭用水中的重金屬含量。

謝炳賢提醒，若民眾出現不明原因的神經症狀，又懷疑曾有重金屬暴露史，應儘速就醫檢查。重金屬中毒的預防與早期介入相當重要，才能維護神經系統與整體生活品質。

相關新聞請見

前中市副議長張宏年清晨過世 享壽73歲

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中