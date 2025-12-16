健康網》前中市議長張宏年過世 曾受盛唐中醫鉛中毒案牽連影響

台中盛唐中醫以鉛入藥，台中市前議長張宏年曾受此案牽連影響，今晨離世，讓親友不捨。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕5年前台中爆發盛唐中醫鉛中毒案，造成數十人鉛中毒，台中市前議長張宏年與兒子、現任議員張彥彤一家在內吃了含有鉛的中藥，而張宏年身體一直未好轉，今晨離世，享壽73歲，讓親友不捨。專家指出，鉛是常見的神經毒性重金屬，若是長期攝取造成鉛中毒，會影響中樞神經系統，出現手腳麻木、肌肉無力等症狀。

2020年7月台中盛唐中醫以鉛入藥，開出的藥方中鉛、汞含量都超標，導致病患鉛中毒，其中1名張姓患者在2021年11月去世，是該案鉛中毒患者首例往生。 在此事件中，張宏年、議員張彥彤一家在內，也受到牽連，吃了含有鉛的中藥，而張宏年身體一直未好轉，今晨離世。

請繼續往下閱讀...

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢曾於臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師」發文指出，鉛是常見的神經毒性重金屬，特別容易對兒童智力發展造成影響。鉛會偽裝成鈣離子進入神經細胞，干擾神經訊號傳導。

研究顯示，血液中鉛含量每上升10微克／分升，兒童智商平均下降4至5點，即便是低劑量暴露，也可能導致注意力不集中、學習困難與行為問題，且智力損傷恐為永久性。對成人而言，慢性鉛中毒則可能造成周邊神經病變，出現手腳麻木、肌肉無力等症狀。

針對重金屬毒害，謝炳賢建議，應從日常生活中著手預防：減少食用大型深海魚類，選擇有機蔬果，降低農藥與重金屬攝入；多攝取深色蔬菜、莓果等富含抗氧化物質的食物，幫助抵禦氧化損傷；注意水質安全，使用符合標準的淨水器，定期檢測家庭用水中的重金屬含量。

謝炳賢提醒，若民眾出現不明原因的神經症狀，又懷疑曾有重金屬暴露史，應儘速就醫檢查。重金屬中毒的預防與早期介入相當重要，才能維護神經系統與整體生活品質。

相關新聞請見

前中市副議長張宏年清晨過世 享壽73歲

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法