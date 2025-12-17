健康網》4成台灣人睡不好！ 醫曝9大失眠原因 濕度也上榜

醫誠堂中醫診所院長、中醫師黃胤誠指出，除內在體質影響睡眠外，環境過於潮濕也可能影響排汗與散熱效率，容易造成不適；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕徹夜未眠的感覺相當痛苦，許多人一到夜晚就開始焦慮，甚至害怕上床睡覺。醫誠堂中醫診所院長、中醫師黃胤誠指出，據統計，約有4成台灣人表示睡眠狀況不佳，2023年安眠藥開立總數更逾11億顆，居亞洲之冠。提醒除了4種內在病因容易導致難入眠外，也須注意睡眠環境濕度、適度運動、避免攝取咖啡因、穩定情緒與壓力、減緩更年期影響等外在因子，才能擺脫失眠困擾。

內在體質4原因

黃胤誠於臉書專頁「黃胤誠醫師」發文表示，失眠內在因素依症狀、類型的不同，大致有以下4種類型，適合的處方也不同：

請繼續往下閱讀...

●肝火擾心證：常見煩躁易怒、頭痛、眼乾、口乾口苦、尿黃便秘等情況，較難入眠。

●心脾兩虛型：出現健忘、食慾差、腹瀉或腹脹，常見淺眠多夢。

●肝氣鬱結型：常伴隨胸悶、心悸、頭暈頭脹，女性經痛明顯，經前症候群嚴重。

●陰虛火旺型：常見盜汗、半夜潮熱、耳鳴、腰痠等症狀，更年期女性較為多見。

外在條件5原因

除了典型內在病因外，黃胤誠表示，以下外在條件也會影響睡眠品質。包括：

●濕度：睡眠環境過於潮濕，可能影響排汗與散熱效率，容易造成不適；建議濕度維持在50-55%最佳。

●運動：適度活動有助入睡，但睡前劇烈運動反而使人亢奮，建議可改為和緩伸展。

●飲食：咖啡、茶、巧克力與可樂都含有咖啡因，作用時間最長可持續12小時，因此，建議中午之後減少攝取。

●情緒：壓力與情緒也會影響入睡與睡眠品質。

●年紀：隨著年紀增長，體內褪黑激素開始減少，更年期受荷爾蒙影響，也會容易失眠。

黃胤誠強調，造成失眠的因素五花八門，若是症狀嚴重，建議仍應尋求專業醫師診斷治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法