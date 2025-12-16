自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

搶救性慾！美FDA擴大核准「女用威而鋼」 停經後婦女也能用

2025/12/16 16:43

圖為Sprout藥廠執行長展示俗稱「女用威而鋼」的藥物「Addyi」。美國FDA週一宣布擴大該藥物的核准適用範圍，未來已停經（更年期後）的婦女也能服用，以改善性慾低落障礙。（美聯社）

圖為Sprout藥廠執行長展示俗稱「女用威而鋼」的藥物「Addyi」。美國FDA週一宣布擴大該藥物的核准適用範圍，未來已停經（更年期後）的婦女也能服用，以改善性慾低落障礙。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俗稱「女用威而鋼」、旨在改善女性性慾低落的藥物「Addyi」，其適用範圍獲得重大進展。美國食品暨藥物管理局（FDA）15日宣布，擴大該藥物的核准使用對象，未來已過更年期（停經後）的女性亦可服用此藥。在此之前，該藥物僅獲准用於因性慾低落而感到情緒困擾的停經前婦女。

據《美聯社》報導，由Sprout Pharmaceuticals藥廠（萌芽製藥）推出的Addyi（學名flibanserin），早在10年前即獲得FDA批准上市，是首款針對女性性慾問題的藥物。與男性威而鋼改善血流不同，Addyi是一種每日服用一次的藥丸，主要作用於影響情緒和食慾的腦部化學物質。此次FDA的最新決定，正式將其適用族群拓寬至65歲以上的停經後女性。

儘管適用範圍擴大，但該藥物的安全性仍是關注焦點。Addyi伴隨著包括暈眩、噁心等副作用。FDA特別對其標註了最嚴重的「黑框警語」（boxed warning），警告患者若在服藥期間飲酒，可能會導致血壓降至危險水平以及昏厥。

這款藥物上市之初曾被寄予厚望，被視為能填補女性健康市場的空白，甚至預期成為暢銷藥物（blockbuster drug）。然而，由於副作用疑慮以及須每日服用的特性，其實際銷售表現一直受到限制。2019年，FDA批准了另一款針對女性性慾低落的注射型藥物Vyleesi，提供了另一種治療選擇。

藥廠稱改變女性健康觀念 醫界診斷仍具挑戰

對於FDA的最新批准，Sprout藥廠執行長艾克特（Cindy Eckert）在聲明中表示，這反映了該公司10年來與FDA的持續合作，旨在「從根本上改變對女性性健康的理解與重視」。

醫學上將這種令人困擾的性慾缺乏稱為「性慾低落障礙症」（HSDD）。自1990年代以來，該症狀已被醫學界認定，調查顯示，其影響了相當比例的美國女性。

然而，診斷該病症極具挑戰性，特別是在更年期後，荷爾蒙水平下降會引發一系列生理變化。醫師在開立處方前，必須先排除人際關係問題、其他醫療狀況、憂鬱症或心理障礙等因素。此外，部分心理學家也持保留態度，認為性慾低落不應被視為單純的醫療問題。

