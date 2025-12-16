健康網》傳奇明星迪克．馮．戴克迎百歲 長壽秘訣遠離「2習慣」

演出「歡樂滿人間」的好萊塢傳奇明星迪克．馮．戴克，最近迎來100歲生日。（圖取自Dick Van Dyke臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕演出「歡樂滿人間」的傳奇明星迪克．馮．戴克（Dick Van Dyke），最近迎來100歲生日，他分享長壽祕訣，並希望大家記住他人生中的幾件特定的事，包含了戒掉了酒精、香菸，以保持健康。

《UNILAD》報導，馮．戴克出生於 1925 年，走過多場戰爭、見證科技的巨大進步， 。在漫長歲月中，他始終活躍於舞台與銀幕，成功奠定巨星地位，其代表作包括「歡樂滿人間」、「飛天萬能車」以及「迪克．馮．戴克秀」等，都是這位100 歲影星備受推崇的作品。

近幾週，馮．戴克展望自己的 100 歲生日，並回顧幫助他達到這一人生里程碑的關鍵因素，尤其是在他的新書「活到100歲的100條人生守則」（100 Rules for Living to 100）中，分享了自己的長壽之道。

馮．戴克在書中提到，妻子亞琳．席爾弗（Arlene Silver）是他長壽的祕密之一。他寫道：「她每天都能找到新的方式，讓我保持活動力，心情明亮、充滿希望，也覺得自己仍被需要。」他同時也表示，保持年輕的另一個關鍵就是規律運動。他透露，自己至今仍然「每週去健身房3天」。

先前《UNILAD》曾報導，關於他能在好萊塢生涯持續數十年，是否有什麼不為人知的養生關鍵？他表示，自己的養生之道沒有奇蹟，只是戒菸、戒酒而已。他年輕時菸酒更多，而在意識到如果想改善健康就應該戒菸戒酒。他過去抽煙很多，大概到了50多歲才意識到自己有成癮傾向。「所以，我戒掉了酒精、香菸，這大概就是我現在還能活著的原因。」

儘管依然活力十足，馮．戴克顯然也開始思考，在漫長的演藝生涯中，哪些作品是他最引以為傲、也最希望被世人記住的。他最近曾在接受《時人》（People）雜誌訪問時，滿懷感情地回顧了「歡樂滿人間」，這部於1964 年上映的電影，是受民眾歡迎的經典作品。

