基因解碼精神疾病 研究發現5大疾病家族

全球研究團隊繪製出迄今為止最全面的基因圖譜，確定了5個高度重疊的疾病家族。圖為DNA示意圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕大多數被診斷出患有精神疾病的人，一生中至少會被診斷出患有其他疾病，這讓診斷和治療都變得更加複雜。對此由美國維吉尼亞聯邦大學專家肯德勒（Kenneth Kendler）共同領導的全球研究團隊，繪製出迄今為止最全面的基因圖譜，確定了5個高度重疊的疾病家族（families of disorders）。此研究發表在《自然》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，研究團隊分析了超過100萬名在童年或成年時期被診斷患有精神疾病的患者的基因訊息，以及500萬名未被診斷患有此類疾病的個體的數據。透過識別在特定疾病患者中更常見的基因變異，研究團隊得以精準定位導致精神疾病的遺傳因素，並揭示不同疾病之間的共同風險模式。

研究團隊利用多達600萬人的基因數據，繪製了14種精神疾病的共同遺傳結構圖，隨後採用多種互補的分析方法，剖析這些精神疾病的遺傳結構。透過最後的統計建模，研究人員發現這些疾病可根據基因相似性分為5組。

第一組中的強迫症包括強迫症和神經性厭食症，妥瑞氏症和焦慮症也顯示出遺傳聯繫，儘管程度較輕。

第二組中內化障礙包括重度憂鬱症、焦慮症和創傷後壓力症候群。

第三組中神經發育障礙包括自閉症譜系障礙和注意力不足過動症。

第四組中的精神分裂症和雙相情感障礙構成密切相關的疾病群體。

第五組中的物質使用疾患包括大麻使用疾患、酒精使用疾患和尼古丁依賴等。

研究團隊表示，這些發現為精神病學領域如何定義疾病，提供堅實的科學基礎，該研究可以為未來開發或重新利用療法，來治療經常同時發生的疾病提供資訊。

