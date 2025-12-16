自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》孩子不吃糖也蛀牙？ 醫揭2大傳染途徑爸媽常忽略

2025/12/16 15:23

長庚醫院桃園分院兒童牙科主治醫師李姿瑩表示，想減少傳染蛀牙菌的機會，父母和家中其他幼童若有蛀牙應儘早治療，避免相互感染；情境照。（圖取自freepik）

長庚醫院桃園分院兒童牙科主治醫師李姿瑩表示，想減少傳染蛀牙菌的機會，父母和家中其他幼童若有蛀牙應儘早治療，避免相互感染；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期脆（Threads）上1則「蛀牙也會傳染」的發燒文，引起發酵討論，並揭露接吻也會傳染蛀牙。對此，長庚醫院桃園分院兒童牙科主治醫師李姿瑩表示，蛀牙菌的傳染途徑分為垂直傳染、水平傳染2種，若希望嬰幼兒減少傳染，主要照護者日常應避免和嬰幼兒口腔接觸、家庭成員間勿共用餐具或牙刷、父母和家中其他幼童若有蛀牙也應儘早治療，避免彼此間相互感染。

李姿瑩於長庚醫訊發文表示，兒科門診中常見許多孩子牙沒長幾顆，卻已經有嚴重的奶瓶性齲齒，爸爸媽媽們對於孩子蛀牙問題也常感到困擾。對此，她特別整理以下QA解迷思：

Q1：乳牙也需要治療嗎？

A：乳齒伴隨孩子相當長的時間，期間舉凡咀嚼、發音、美觀都和乳齒的健康與否息息相關。孩子還在成長階段，每天都必須頻繁使用這些乳齒，若無健康的牙齒，勢必會對孩子的生活品質有一定程度的影響。

Q2：蛀牙會遺傳嗎？

A：蛀牙菌的傳染途徑分為兩種：一是經由主要照護者傳播的垂直傳染；二是經由兄弟姊妹之間感染的水平傳染。想減少嬰幼兒傳染到蛀牙菌的機會，主要照護者應避免和嬰幼兒的口腔接觸，例如：直接以口餵食食物。此外，家庭成員不要共用餐具或牙刷，父母和家中其他幼童若有未治療的蛀牙，也應儘早治療，避免相互感染。

Q3：我都不給小孩吃糖，怎麼還會蛀牙？

A：形成蛀牙有四要素：牙齒、細菌、食物、時間，這些因若素同時存在時就會形成蛀牙。雖然有一些高糖分的食物的確是致病的高危險因子，但是只要是食物，長時間累積於牙面上，「蛀牙菌」就會利用來當作原料，產生酸來破壞牙齒。

Q4：孩子蛀牙要如何治療？

A：藉由兒童牙醫臨床檢查，輔以X光片判斷蛀牙的顆數及深度；臨接牙縫的蛀牙肉眼不易察覺，X光片一照蛀牙便無所遁形。若是小蛀牙可以牙齒顏色相同的複合樹脂填補，若是缺損過大或者是蛀到神經的牙齒，必須以牙套復形。

李姿瑩最後強調，預防勝於治療，建議爸媽平時能幫孩子建立良好的口腔衛生習慣，平均約3-6個月讓兒童牙醫定期檢查，小蛀牙若能趕快處理，便不會拖到變成大蛀洞才來煩惱。

