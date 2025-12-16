健康網》接吻也會得蛀牙！ 醫揭法式接吻交換8000萬個細菌

胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，接吻是人類情感交流的重要方式，卻也可能成為病毒與細菌的隱形傳播橋梁；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日脆（Threads）上1則關於「蛀牙會傳染」的討論文，於平台掀起熱議，也引發網友震驚與恐慌。據此，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，據國外研究指出，10秒法式接吻便會傳遞8千萬個細菌，部分病原體確實可能透過唾液傳播，進而引發接吻病、疱疹病毒終生帶原等，甚至接吻也可能會傳染蛀牙，成為「情侶病」。

社群平台近期發起「沒看書真的不知道」大賽，關於「蛀牙會傳染」的參賽留言曝光後，迅速發酵。對此，黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，微生物確實可能透過接吻傳播，研究指出，常見透過唾液傳播的病原體，包括：EB病毒（Epstein-Barr virus）、口腔疱疹病毒HSV-1、幽門螺旋桿菌、變形鏈球菌（致齲菌）等；並表示情侶接吻10秒後，雙方唾液中的鏈球菌相似度提升20%，顯示蛀牙人傳人確實可能。

請繼續往下閱讀...

對此，黃軒提醒接吻時應注意以下事項，有助降低感染風險。包括：

●口腔衛生：每天至少兩次刷牙並使用牙線，接吻前可用含氯己定（Chlorhexidine）的漱口水降低病毒載量。

●避開黏膜破損：口腔潰瘍或牙齦出血時，傳播風險提高。尤其伴侶若有唇疱疹，發病期傳染風險達80%。

●疫苗防護：接種疫苗可預防「接吻病」、流感等染病風險。

●避免高風險行為：如深吻伴隨的微量血液交換，可能傳播B肝病毒等疾病。

●環境選擇：避免於酒吧等密閉場所接吻，降低感染呼吸道病毒風險。

黃軒強調，接吻是人類情感交流的重要方式，卻也可能成為病毒與細菌的隱形傳播橋梁。不過，只要掌握安全的健康親吻行為，避免口唇疱疹發作期親吻、定期進行口腔與幽門螺旋桿菌篩檢、使用含氟漱口水、免疫低下者減少深吻頻率，仍可以降低這些風險。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fooihean%2Fposts%2Fpfbid0AJCULmE6KNqvRuTaCyoURptfBDRp9viHbmppa5kRydZNs12R6S4AaYchRJj8PX4Xl&show_text=true&width=500" width="500" height="645" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法