大腦創傷後如何修復？ 美國研究提供關鍵線索

美國研究利用小鼠觀察眼部細胞在受傷後如何重建與大腦的連結。團隊發現，受損後存活下來的細胞會產生額外分支，與大腦中更多神經元連結。圖為人類大腦。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然神經元無法再生，但大腦在遭受創傷後仍具有恢復功能的能力，這就引出了一個問題，即大腦如何修復？對此美國1項研究，利用小鼠研究視覺系統在創傷後如何反應和自我修復。此研究發表在《神經科學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國約翰霍普金斯大學的研究團隊，利用小鼠觀察眼部細胞在受傷後如何重建與大腦的連結。他們發現，受損後存活下來的細胞會產生額外的分支，與大腦中更多的神經元連結。

這些新分支的生長非常顯著，以至於眼球與大腦的連結恢復到與受傷前相似的水平。神經活動的測量結果確認，這些恢復的連結確實有在正常運作。

此研究還揭示了雄性和雌性小鼠之間的一個關鍵差異，即雌性小鼠的恢復速度較慢或恢復不完全。

研究團隊指出，最初沒料到修復過程存在性別差異，但這與人類的臨床觀察結果相符。女性在腦震盪或腦損傷後，比男性更容易出現持續性症狀。

眼部細胞作為大腦的延伸，其修復過程反映大腦神經元如何重建連結，此過程對於理解大腦神經修復是非常重要的。

研究團隊強調，了解觀察到的「分支萌發」背後的機制，以及是什麼因素會影響女性的恢復，最終可能有助於找到促進創傷性或其他形式神經損傷的恢復策略。

