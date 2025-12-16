自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

照顧失智者的問題解答出書了！ 台南市圖、衛生所都能借閱

2025/12/16 10:20

台南市府衛生局與市立醫院合作出版《圖解失智日常 照顧者的問題解方》新書，提供失智患者的照顧者作為參考。（記者王俊忠攝）

台南市府衛生局與市立醫院合作出版《圖解失智日常 照顧者的問題解方》新書，提供失智患者的照顧者作為參考。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣將邁入超高齡社會、失智人口逐年攀升，失智症成為家庭與社會日益重要的健康議題。台南市立醫院與南市衛生局於近日發表合作出版的《圖解失智日常—照顧者的問題解方》新書，從臨床經驗及真實家庭故事出發，以淺顯易懂的圖解方式，協助民眾如何面對失智照護的困境，成為照顧者與專業人員的實用參考指南，在各市立圖書館與衛生所都能借閱。

此書由台南市立醫院神經內科醫師王旌祖及長照課等醫療團隊共同撰寫，內容涵蓋預防、病程、非藥物治療、照顧技巧、法律議題及社會資源等面向。特別針對照顧者最常遇到的狀況，例如患者重複提問、妄想、拒絕洗澡、日夜顛倒等問題，說明行為背後可能的原因，並提供理解情緒與安撫的具體做法，讓家屬能更清楚掌握照護方式，同時看見陪伴中的支持力量。王旌祖表示，失智症的照護涵蓋許多面向，有時候在診間無法一一說明，就能藉由這本書來協助家屬更有方法來應對失智患者的日常照護。

台南市府衛生局與市立醫院合作出版《圖解失智日常 照顧者的問題解方》新書，成為照顧者與專業人員的實用參考指南。（記者王俊忠攝）

台南市府衛生局與市立醫院合作出版《圖解失智日常 照顧者的問題解方》新書，成為照顧者與專業人員的實用參考指南。（記者王俊忠攝）

南市衛生局國民健康科技正蘇筱婷表示，近年高齡人口成長快速，市府持續推動失智友善社區、共照中心及長照據點的服務，希望讓失智長者能在熟悉的環境中獲得陪伴。在衛生局辦理的失智友善座談會中，許多家屬有大大小小的照護問題，也因此讓衛生局構思可透過一本書，減少照顧者的迷惘，也提醒照顧者維持自我照顧與心理韌性的重要。書籍除了文字版也提供語音版，使閱讀者不僅能「看書」也能「聽書」，希望在照顧者感到困惑時，這書成為可依靠的陪伴與指引。

台南市立醫院深耕社區多年、致力推動失智共同照護中心、失智據點與長照服務。市醫院長蔡良敏表示，失智症照護絕非一己之力可以完成，照顧不僅是醫療議題，更是一段陪伴旅程，希望藉由本書讓大家更能理解失智症，減少衝突與焦慮，結合醫療、社區、家庭與社會大眾的力量，才能構築起失智友善的支持網絡，讓照顧者在這條路上不再孤單。

南市衛生局說，本書可於各市立圖書館、衛生所借閱與洽詢，未來將持續推動失智照護與家庭支持服務，包括舉辦讀書會、教育課程及照顧者支持活動，希望讓「理解」成為社會共同的力量，大家一起打造更友善的高齡與失智照護環境。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中