健康網》百萬網紅醫親揭「絕不做清單」 避開醫美地雷與肌膚殺手

「帶妝入睡」是美國百萬網紅醫師德瑞絕對不會對自己臉部做的事，以免提供「蠕形蟎」生長機會，引發酒糟鼻、口周皮膚炎、痤瘡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「帶妝入睡、追求曬黑，以及在醫美水療中心接受療程」，這是皮膚科醫師「絕對不會對自己臉部做的事」。美國百萬訂閱皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞．蘇亞雷斯，Andrea Suarez）近日在社群平台發布影片「皮膚科醫師絕對不做的事」，公開一份她長期遵守、也獲得多數皮膚科同業認同的「絕不做清單」，提醒民眾，真正影響肌膚健康的，往往不是單一事件，而是長期反覆累積的生活選擇。

德瑞醫師（Dr. Dray）是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有257萬位訂閱者，她表示，皮膚科醫師並非天生就懂得護膚，而是透過多年臨床經驗與跨國學術交流，逐漸形成這些共識。她曾多次參與美國皮膚病學會（American Academy of Dermatology）等國際會議，與來自美國、加拿大、歐洲及亞洲各地的皮膚科醫師討論日常保養與治療原則，發現多數人對「哪些事不該做」的看法高度一致。

帶妝入睡 皮膚科醫師一定避開的習慣

德瑞醫師首先點出，皮膚科醫師晚上一定會卸妝，不會帶妝入睡。這是因為化妝品會在皮膚表面形成一層膜，與皮脂混合後，可能干擾夜間皮膚屏障修復，增加粉刺與刺激的風險。更重要的是，臉部本就存在蠕形蟎（Demodex mites），若長期未妥善清潔，容易讓其過度活躍，與酒糟鼻、口周皮膚炎、痤瘡等問題有關。

德瑞特別提醒，眼周與睫毛附近蠕形蟎密度高，若未卸除眼妝，可能增加眼瞼炎風險。她分享自己偏好「雙重清潔」，先以卸妝油溶解彩妝，再以溫和清潔產品清洗，以降低反覆摩擦造成的刺激。

美國百萬網紅醫師德瑞提醒，眼周與睫毛附近蠕形蟎密度高，若未卸除眼妝，可能增加眼瞼炎風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

不追求曬黑 防曬是長期習慣

「刻意追求曬黑」是皮膚科醫師第2件不會做的事。德瑞指出，曬黑代表皮膚受到紫外線傷害，長期累積不僅會加速老化，也會提高皮膚癌風險。她直言，日光浴床的紫外線強度更高，對皮膚的傷害遠超過一般日曬。

她回憶，自己在皮膚科訓練期間，長時間接觸因紫外線造成的皮膚癌病例，讓她深刻體認防曬的重要性。防曬並非一夕之間養成，而是需要長期建立的生活習慣，包括使用防曬產品、遮陽配備與避免過度曝曬。

「刻意追求曬黑」是美國百萬網紅醫德瑞第2件不會做的事。因為曬黑代表皮膚受到紫外線傷害，長期累積不僅會加速老化，也會提高皮膚癌風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

避開醫美地雷 不在醫美水療中心接受療程

德瑞坦言，若有需要，她不會選擇在醫美水療中心（med spa）進行雷射或注射療程。她說，自己並非反對所有醫美，而是擔心部分醫美水療中心的法規與醫師監督不足，增加療程風險。

德瑞引用美國皮膚外科學會的調查指出，美國多數醫美療程併發症案例，來自醫美水療中心，常見問題包括灼傷、色素沉著異常與填充物位置錯誤。她強調，皮膚科醫師接受完整皮膚疾病診斷與治療訓練，也更有能力即時處理可能發生的併發症。

德瑞提醒，護膚不只是追求快速見效，而是理解皮膚運作方式，並在日常生活中做出風險最低的選擇。她呼籲民眾，不必因過去做錯而恐慌，重點是從現在開始，建立對肌膚更友善、也更有科學依據的長期習慣。

