自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》百萬網紅醫親揭「絕不做清單」 避開醫美地雷與肌膚殺手

2025/12/17 08:18

「帶妝入睡」是美國百萬網紅醫師德瑞絕對不會對自己臉部做的事，以免提供「蠕形蟎」生長機會，引發酒糟鼻、口周皮膚炎、痤瘡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

「帶妝入睡」是美國百萬網紅醫師德瑞絕對不會對自己臉部做的事，以免提供「蠕形蟎」生長機會，引發酒糟鼻、口周皮膚炎、痤瘡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「帶妝入睡、追求曬黑，以及在醫美水療中心接受療程」，這是皮膚科醫師「絕對不會對自己臉部做的事」。美國百萬訂閱皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞．蘇亞雷斯，Andrea Suarez）近日在社群平台發布影片「皮膚科醫師絕對不做的事」，公開一份她長期遵守、也獲得多數皮膚科同業認同的「絕不做清單」，提醒民眾，真正影響肌膚健康的，往往不是單一事件，而是長期反覆累積的生活選擇。

德瑞醫師（Dr. Dray）是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有257萬位訂閱者，她表示，皮膚科醫師並非天生就懂得護膚，而是透過多年臨床經驗與跨國學術交流，逐漸形成這些共識。她曾多次參與美國皮膚病學會（American Academy of Dermatology）等國際會議，與來自美國、加拿大、歐洲及亞洲各地的皮膚科醫師討論日常保養與治療原則，發現多數人對「哪些事不該做」的看法高度一致。

帶妝入睡　皮膚科醫師一定避開的習慣

德瑞醫師首先點出，皮膚科醫師晚上一定會卸妝，不會帶妝入睡。這是因為化妝品會在皮膚表面形成一層膜，與皮脂混合後，可能干擾夜間皮膚屏障修復，增加粉刺與刺激的風險。更重要的是，臉部本就存在蠕形蟎（Demodex mites），若長期未妥善清潔，容易讓其過度活躍，與酒糟鼻、口周皮膚炎、痤瘡等問題有關。

德瑞特別提醒，眼周與睫毛附近蠕形蟎密度高，若未卸除眼妝，可能增加眼瞼炎風險。她分享自己偏好「雙重清潔」，先以卸妝油溶解彩妝，再以溫和清潔產品清洗，以降低反覆摩擦造成的刺激。

美國百萬網紅醫師德瑞提醒，眼周與睫毛附近蠕形蟎密度高，若未卸除眼妝，可能增加眼瞼炎風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

美國百萬網紅醫師德瑞提醒，眼周與睫毛附近蠕形蟎密度高，若未卸除眼妝，可能增加眼瞼炎風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

不追求曬黑　防曬是長期習慣

「刻意追求曬黑」是皮膚科醫師第2件不會做的事。德瑞指出，曬黑代表皮膚受到紫外線傷害，長期累積不僅會加速老化，也會提高皮膚癌風險。她直言，日光浴床的紫外線強度更高，對皮膚的傷害遠超過一般日曬。

她回憶，自己在皮膚科訓練期間，長時間接觸因紫外線造成的皮膚癌病例，讓她深刻體認防曬的重要性。防曬並非一夕之間養成，而是需要長期建立的生活習慣，包括使用防曬產品、遮陽配備與避免過度曝曬。

「刻意追求曬黑」是美國百萬網紅醫德瑞第2件不會做的事。因為曬黑代表皮膚受到紫外線傷害，長期累積不僅會加速老化，也會提高皮膚癌風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

「刻意追求曬黑」是美國百萬網紅醫德瑞第2件不會做的事。因為曬黑代表皮膚受到紫外線傷害，長期累積不僅會加速老化，也會提高皮膚癌風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

避開醫美地雷　不在醫美水療中心接受療程

德瑞坦言，若有需要，她不會選擇在醫美水療中心（med spa）進行雷射或注射療程。她說，自己並非反對所有醫美，而是擔心部分醫美水療中心的法規與醫師監督不足，增加療程風險。

德瑞引用美國皮膚外科學會的調查指出，美國多數醫美療程併發症案例，來自醫美水療中心，常見問題包括灼傷、色素沉著異常與填充物位置錯誤。她強調，皮膚科醫師接受完整皮膚疾病診斷與治療訓練，也更有能力即時處理可能發生的併發症。

德瑞提醒，護膚不只是追求快速見效，而是理解皮膚運作方式，並在日常生活中做出風險最低的選擇。她呼籲民眾，不必因過去做錯而恐慌，重點是從現在開始，建立對肌膚更友善、也更有科學依據的長期習慣。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中