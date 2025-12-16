自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

高雄秀傳醫院開張週年 放射腫瘤治療達5000次

2025/12/16 09:23

高雄秀傳紀念醫院開院滿週年，放射腫瘤科已服務逾300位病患，治療次數累積近5000次。（高秀醫院提供）

高雄秀傳紀念醫院開院滿週年，放射腫瘤科已服務逾300位病患，治療次數累積近5000次。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄秀傳紀念醫院開院滿週年，放射腫瘤科已服務逾300位病患，治療次數累積近5000次，預計明年啟用ZAP-X陀螺儀放射手術系統，將精準放射治療再升級，提供病患更多元、精密的治療選擇。

高秀院長傅尹志表示，癌症治療需要跨科整合與一致的照護流程，放射腫瘤科在一年內快速建立量能，已成為院方推動整合式癌症照護的重要一環，未來將持續投入資源，強化從診斷到治療追蹤的連續照護，預計明年啟用ZAP-X陀螺儀放射手術系統。

高秀表示，放射腫瘤科配備銳視刀及 Halcyon 4.0 with Hypersight 等先進設備，可提供乳癌、大腸直腸癌、泌尿系癌、肝癌、頭頸癌、食道癌、肺癌及轉移性病灶等多部位腫瘤放射治療，另以「低分次短療程」和「全身立體定位放射治療（SBRT）」作為特色醫療，在高精準度下以較少次數完成治療，減少病患往返醫院負擔，對遠距就醫或工作繁忙者更加方便。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中