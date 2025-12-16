高雄秀傳醫院開張週年 放射腫瘤治療達5000次

高雄秀傳紀念醫院開院滿週年，放射腫瘤科已服務逾300位病患，治療次數累積近5000次。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄秀傳紀念醫院開院滿週年，放射腫瘤科已服務逾300位病患，治療次數累積近5000次，預計明年啟用ZAP-X陀螺儀放射手術系統，將精準放射治療再升級，提供病患更多元、精密的治療選擇。

高秀院長傅尹志表示，癌症治療需要跨科整合與一致的照護流程，放射腫瘤科在一年內快速建立量能，已成為院方推動整合式癌症照護的重要一環，未來將持續投入資源，強化從診斷到治療追蹤的連續照護，預計明年啟用ZAP-X陀螺儀放射手術系統。

高秀表示，放射腫瘤科配備銳視刀及 Halcyon 4.0 with Hypersight 等先進設備，可提供乳癌、大腸直腸癌、泌尿系癌、肝癌、頭頸癌、食道癌、肺癌及轉移性病灶等多部位腫瘤放射治療，另以「低分次短療程」和「全身立體定位放射治療（SBRT）」作為特色醫療，在高精準度下以較少次數完成治療，減少病患往返醫院負擔，對遠距就醫或工作繁忙者更加方便。

