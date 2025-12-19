自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》腸道菌+運動訓練 敗血症下還能護住肝

2025/12/19 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

敗血症是一種因感染引起的全身性免疫失調，常導致多器官功能衰竭，其中急性肝損傷（Sepsis-induced acute liver injury, SALI）與死亡率密切相關。過去已知規律運動可減輕炎症、保護肝臟，但其背後的「腸道菌角色」仍不清楚。

這篇 mBio. 2025 Mar 12;16（3）:e0302024研究在小鼠中發現，運動訓練能顯著改善敗血症誘導的急性肝損傷與全身炎症；但當先用抗生素清除腸道菌後，運動的保護作用完全消失。糞菌移植實驗進一步證實，運動訓練帶來的腸道菌群是保護效果的關鍵。研究還發現，運動增加 Ligilactobacillus 的豐富度並促進 白桦酸（Betulinic acid, BA） 生成；補充BA可直接結合並抑制hnRNPA2B1蛋白，從而關閉巨噬細胞的NLRP3發炎小體，減輕肝臟炎症。這揭示腸道菌產生的BA經「hnRNPA2B1–NLRP3軸」發揮保護力，是SALI潛在治療新方向。

透視腸道菌》腸道菌+運動訓練 敗血症下還能護住肝

這項研究告訴我們，運動對肝臟與免疫系統的好處並不只是「燃燒卡路里」，還透過腸道菌及其代謝物發揮防護力。對一般人來說，規律運動（依個人健康狀況調整強度）不僅有助於體重管理，也可能在面對感染或發炎時增強抵抗力。同時，維持腸道菌多樣性也很重要：多攝取膳食纖維、豆類、堅果及發酵食品（優格、味噌、泡菜等），避免不必要的廣效抗生素破壞菌群，才能讓「運動＋好菌」的協同效果最大化。未來，科學或許能開發基於腸道菌代謝物的新療法，協助加強敗血症患者的免疫與肝臟保護。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

