透視腸道菌》抗生素殺光好菌 連運動都難聯手腸道菌抗癌

運動長期被認為能降低癌症風險，並提升治療效果。近年在臨床與動物實驗都發現，規律運動能增強免疫檢查點抑制劑（immune checkpoint inhibitors, ICI）治療反應，增加腫瘤內T細胞浸潤與免疫活化，但其背後機制仍不清楚。

這篇 Nature Cancer 報導的研究以BRAFV600E黑色素瘤（對ICI耐受的腫瘤）小鼠為模型，比較運動與靜態小鼠的腫瘤生長。結果顯示：運動顯著抑制腫瘤生長，但在抗生素處理、無菌或缺乏CD8+T細胞的小鼠中，這種保護作用完全喪失，顯示腸道菌與CD8+T細胞是運動引發抗腫瘤效應的關鍵。16S rRNA分析進一步顯示，運動重塑了腸道菌群組成並上調一碳代謝（1C metabolism）相關基因，揭示運動透過腸道菌與免疫協同改善ICI反應。

這項研究顯示，運動的「抗癌力」不只是燃燒卡路里，還可能透過「腸道菌─免疫」聯手發揮作用。對接受免疫檢查點治療的病人而言，規律、醫師評估過的安全運動可能有助於提升治療反應；同時，避免不必要的廣效性抗生素，以免破壞腸道菌群。對一般人來說，這也提醒我們日常運動和腸道健康密不可分：持續運動、均衡飲食、多攝取膳食纖維，養出多樣化好菌，才能讓免疫系統保持最佳狀態，或許在預防癌症與提升治療效果上都能受益。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

