自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》抗生素殺光好菌 連運動都難聯手腸道菌抗癌

2025/12/17 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

運動長期被認為能降低癌症風險，並提升治療效果。近年在臨床與動物實驗都發現，規律運動能增強免疫檢查點抑制劑（immune checkpoint inhibitors, ICI）治療反應，增加腫瘤內T細胞浸潤與免疫活化，但其背後機制仍不清楚。

這篇 Nature Cancer 報導的研究以BRAFV600E黑色素瘤（對ICI耐受的腫瘤）小鼠為模型，比較運動與靜態小鼠的腫瘤生長。結果顯示：運動顯著抑制腫瘤生長，但在抗生素處理、無菌或缺乏CD8+T細胞的小鼠中，這種保護作用完全喪失，顯示腸道菌與CD8+T細胞是運動引發抗腫瘤效應的關鍵。16S rRNA分析進一步顯示，運動重塑了腸道菌群組成並上調一碳代謝（1C metabolism）相關基因，揭示運動透過腸道菌與免疫協同改善ICI反應。

透視腸道菌》抗生素殺光好菌 連運動都難聯手腸道菌抗癌

這項研究顯示，運動的「抗癌力」不只是燃燒卡路里，還可能透過「腸道菌─免疫」聯手發揮作用。對接受免疫檢查點治療的病人而言，規律、醫師評估過的安全運動可能有助於提升治療反應；同時，避免不必要的廣效性抗生素，以免破壞腸道菌群。對一般人來說，這也提醒我們日常運動和腸道健康密不可分：持續運動、均衡飲食、多攝取膳食纖維，養出多樣化好菌，才能讓免疫系統保持最佳狀態，或許在預防癌症與提升治療效果上都能受益。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中