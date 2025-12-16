自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎損傷9成才有感 網紅醫警告：久坐釀禍

2025/12/16 21:15

墨西哥網紅醫師弗蘭克．蘇亞雷斯博士為防範腎臟損傷，要注意勿久坐不動，易造成血液循環不佳， 腎得不到足夠血氧供應；圖為情境照。（圖取自freepik）

墨西哥網紅醫師弗蘭克．蘇亞雷斯博士為防範腎臟損傷，要注意勿久坐不動，易造成血液循環不佳， 腎得不到足夠血氧供應；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕生活中有4個隱性殺手會造成腎臟毒素，墨西哥網紅醫師弗蘭克．蘇亞雷斯博士（Dr. Frank Suárez）指出，這個「沉默的器官」，不會像胃腸道不適會立即產生絞痛，也不像關節損傷會帶來劇烈疼痛，通常要到腎功能已損傷9成，才會出現明顯臨床症狀。

弗蘭克．蘇亞雷斯博士說，每個腎臟內約有百萬個腎元（Nephrons）作為微型過濾器，它們一旦因疾病或毒素而死亡，就無法再生。隨著年齡增長，腎功能會自然衰退（約40歲後每年減少1%），但生活中的4大常見習慣，卻是加速腎元受損、提早引爆尿毒症（Uremia）的隱形殺手。

●精製糖與精製澱粉：在所有破壞腎臟的因素中，精製糖與精製澱粉被視為頭號公敵。在台灣，糖尿病（Diabetes Mellitus）穩居導致末期腎病變（洗腎）原因的榜首。

1.高血糖的機械性損傷：當血液中糖分過高（如高血糖狀態），血液會變得黏稠，腎臟必須付出極大的努力來過濾這些充滿葡萄糖（Glucose）的血液。這種長期的「過度濾血」會對腎元造成機械性壓力與氧化應激（Oxidative Stress）。

2.「雙重打擊」效應：高血糖長期下來會導致第二型糖尿病，而糖尿病會透過破壞腎臟微血管來引發糖尿病腎病變（Diabetic Nephropathy）。此外，過量的糖分代謝失衡也會間接導致高血壓，形成惡性循環。

3.液態糖的危害：尤其是含糖飲料（如手搖飲、果汁、汽水），其糖分以液態形式快速進入血液，造成血糖驟升，對腎臟的衝擊最大，猶如影片中形容的「糖分海嘯」。

●非類固醇抗發炎藥物的過度使用

許多民眾將普通常見的止痛藥，如布洛芬（Ibuprofen）、雙氯芬酸（Diclofenac）、萘普生（Naproxen）等非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs）當作常備藥物，來緩解慢性疼痛（如頭痛、關節炎、背痛）。醫師強調，過量或長期服用NSAIDs會導致腎動脈收縮，造成腎臟血流不足，進而引起急性腎損傷（Acute Kidney Injury, AKI），嚴重者可能導致腎衰竭。

●加工食品：隱藏的鈉與高血壓共犯。腎臟是調節體液和血壓的關鍵器官。過量的鈉（Sodium）攝取會導致水分滯留在血管內，增加血容量，直接造成血壓上升。高血壓會對腎絲球造成不可逆的機械性損傷。

●久坐不動：腎臟仰賴穩定且充足的血流來進行過濾。但長時間久坐會導致血液循環變慢，特別是下肢容易滯留，影響靜脈回流。腎臟得不到足夠的血液與氧氣供應，效率自然降低。弗蘭克．蘇亞雷斯博士建議，久坐1小時，應起身活動5分鐘。

