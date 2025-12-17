限制級
健康網》穩糖有5個小撇步 醫：沒事墊墊腳很有用
〔健康頻道／綜合報導〕吃東西要「穩糖」，更要三思而行。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，5個穩定血糖技巧，其中，最適合上班族的是沒事就墊墊腳。
李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，血糖過高問題接踵而來，穩定身體血糖是有方法：
●餐前喝醋：
餐前10-15分鐘，攝取15-30ml蘋果醋或釀造醋（務必稀釋），透過抑制雙醣酶與活化AMPK，可降低餐後血糖峰值15-30%。
●沒事就墊墊腳：
久坐時，雙腳跟持續進行「抬起、放下」的動作，利用比目魚肌特殊的氧化代謝能力，無需費力流汗即可持續消耗血液中的葡萄糖與血脂。
●進食順序：
嚴格執行「纖維（蔬菜）→蛋白質/油脂 →碳水化合物」的進食順序，利用纖維延緩胃排空，平滑血糖曲線。
●晝夜節律斷食：
睡前3-4小時停止進食（或日落後不食），避免在褪黑激素抑制胰臟功能時攝入熱量，預防生理性胰島素阻抗。
●冷暴露刺激：
淋浴結束前沖30-60秒冷水，或適度降低環境溫度，藉此活化棕色脂肪組織，強迫身體燃燒葡萄糖以產生熱能。
