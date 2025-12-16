自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》看起來很大隻、手沒力 營養師：4類人恐是肌少型肥胖

2025/12/16 14:06

體重不輕，但手卻無力。營養師老辜表示，肌少型肥胖上身要當心身體發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕看起來大隻，但卻沒力氣？營養師老辜表示，據近年研究發現，有一群人表面看起來很大隻，但體內的肌肉卻正在悄悄流失，這種狀態被稱為肌少型肥胖。

老辜在臉書專頁「老辜營養與科學」發文分享，健康不是只看體重數字，而是身體結構與功能的平衡。與其追求快速變瘦，不如把目標放在，「減脂、保肌、變有力氣」，那才是能走得久的健康。

肌少≠老化，老辜指出，有4類人逐漸走向肌少族群，只要在減脂過程中沒有好好保住肌肉，任何年齡層都有可能走向肌少型肥胖。

1.長期久坐、缺乏運動的上班族。
2.有慢性疾病的族群，如糖尿病、心血管疾病。
3.曾快速減肥、反覆節食，體重呈現溜溜球效應的人。
4.接受過減重手術的人。

老辜表示，許多研究指出，肌少型肥胖與失能、糖尿病、心血管疾病，以及生活品質下降都有明顯關聯。當脂肪過多、肌肉不足時，身體會出現幾個關鍵問題：

1.慢性發炎升高：脂肪組織會釋放促發炎物質，干擾肌肉修復與合成。
2.胰島素阻抗惡化：肌肉是血糖利用的重要器官，肌肉量不足，血糖控制更困難。
3.粒線體功能下降：能量製造效率變差，人更容易疲勞。
4.活動能力下降：走路速度變慢、容易累、跌倒風險增加。

有些人BMI偏高，肌肉比例偏低、脂肪集中在腹部及內臟，老辜表示，若握力下降、起身速度變慢就要當心了。

