健康網》心房、心室顫動危險大不同 醫示警：腦中風、猝死風險高

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，心房、心室顫動雖位置不同易混淆，但都可能引發嚴重心血管病變，及早就醫、配合治療，才能遠離疾病威脅；情境照。（取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕做過心電圖的你，知道心房、心室顫動代表什麼意義嗎？宇平診所心臟內科醫師劉中平分享門診2案例為心房顫動、心室顫動，患者並無明顯不舒服，但仍立即要求長期用藥與詳細檢查，原因在於心房顫動會讓腦中風的風險增加逾4倍，心室顫動更可能造成猝死，及早就醫、及早治療，才能免於疾病威脅。

劉中平於臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，1位50歲的中年男性患者做了健康檢查之後，拿到心電圖顯示心房顫動的報告求診，雖無不適，但因要求開始長期用藥，讓他懷疑有這麼嚴重嗎？另1位年輕女性因心悸就診，結果發現有心室性心律不整，此病症有生命危險，須立刻開始服藥和詳細檢查。

劉中平說明，心房和心室是心臟主要的結構，也是儲存血液的空腔，類似家中水塔的概念。心房負責承接外界回流的血液，匯集後傳送到心室，再由心室強力推送到全身，形成血液循環。心房壁比較薄，收縮力比較弱，一旦發生心房顫動，造成心房肌肉無法好好收縮，便會導致血液凝固產生血栓。血栓可以順著血流一路跑到腦部，阻塞血流供應，造成腦細胞壞死及功能障礙，也就是我們俗稱的腦中風。

至於心室的肌肉比較多，負責心臟輸送量的7成以上，若無法好好收縮，就會造成全身血液循環變差。一般常聽到的心臟衰竭，大部分就是因為心室功能不良所致。而最讓人擔心的猝死，大多也是因為心室的突發性心律不整造成，包括：心室頻脈和心室顫動，均有立即生命危險，而心室早期收縮或心室早搏則是嚴重心律不整的早期訊號，皆需要詳細檢查評估。

因此，劉中平提醒，患者本身可能覺得自身沒什麼不舒服，但是心房顫動會引發腦中風，風險甚至增加4倍以上，因此需要長期用藥；心室顫動則是最常見的猝死原因之一，除用藥外，也需詳細檢查評估猝死風險。雖然病灶位置不同易混淆，但都可能引發嚴重心血管病變，建議患者勿輕忽，及早就醫、配合治療，才能遠離疾病威脅。

