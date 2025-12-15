自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

為長輩健康把關 澎湖吉貝衛生所安排X光檢查

2025/12/15 18:57

離島長者前往赤崁農會超市購物，準備冬至物品。（記者劉禹慶攝）

離島長者前往赤崁農會超市購物，準備冬至物品。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙鄉吉貝衛生所今（15）日結合吉貝惜福長青協會，跨海至白沙本島舉辦一場與宗教交流的「肺肺平安-冬季祈福」活動，除安排多位長者胸部X光檢查，並至赤崁龍德宮參拜祈福、韓湘館下午茶及食漁文化介紹外，更帶領島上50多名長輩們至白沙赤崁的農會超市採買、培養他們在日常生活中正確的營養觀念，讓離島上了年紀老人家歡度今年的冬至；議員宋昀芝、魏睿宏、衛生局疾病管制科長林凱逸都全程參與。

活動由澎湖縣政府衛生局疾病管制科主辦、吉貝衛生所、吉貝惜福長青協會承辦，並由護理長陳美雀帶領護理師並號召會員志工參加，一行50多人搭船抵達北海觀光碼頭，步行至白沙老人活動中心。

主辦單位為長者身體著想，先行安排長者們在老人中心前方廣場，進行胸腔X光檢查為老人家健康把關。陳淑娟局長指出，隨時進行肺部篩檢，是維護健康的不二法門，早期發現早期治療，讓生命得到保障，提升生活品質，讓健康可以如影隨形。

隨後移駕到赤崁村廟龍德宮參拜，進行冬至祈福儀式，並由信女楊麗珠女士及志工詳加介紹龍德宮歷史與主祀哪吒三太子神蹟。龍德宮參拜祈福結束之後，一行人徒步前往韓湘館餐廳，體驗喝下午茶樂趣及聆聽食魚文化介紹。重頭戲則是一同前往開設在赤崁境內的農會超市，採購冬至節慶所需物品，讓長輩們以「自己買、自己選、自己吃」的方式採買，一起歡度即將到來的冬季佳節。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中