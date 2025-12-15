健康網》林光寧、楊弦、陳菊中風後復健不輕鬆 Q&A報你知

中風復健很重要，萬華醫院指出，很多患者家屬不知道該如何更正確地幫助患者進行復健治療，錯失黃金治療期，日後康復之路更漫長；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕老蕭的岳父林光寧、「民歌教父」楊弦、花媽陳菊，三人皆為75歲，因為中風後復健不輕鬆。萬華醫院衛教資料指出，很多患者家屬不知道該如何正確地幫助患者進行復健治療，錯失黃金治療期，日後康復之路更漫長。

萬華醫院列舉腦中風患者早期復健4大問：

Q：何時開始復健訓練較好？

A：一般認為腦中風發病後應儘早復健，中風後14天內進行復健訓練較為合適；如果條件允許，病情穩定後72小時內即可開始復健。

Q：患者有哪些常見障礙點？

A：1.運動障礙：是指偏癱一側的上下肢不能活動、活動困難或不靈活，在早期，癱瘓的上下肢往往不能活動，其他人幫助患者活動時會感到患者的肢體很鬆軟，故醫學上又稱為軟癱或弛緩性癱瘓。隨著時間的推移，癱瘓的肢體可以稍稍活動，但往往也變得越來越僵硬（醫學上稱為痙攣），故又稱為硬癱或痙攣性癱瘓。即使後來能行走，也常常表現為特殊的「偏癱畫圈」步態。上肢的運動障礙，尤其是手的運動功能恢復更加困難。

2.感覺障礙：常常表現為偏癱肢體的疼痛、麻木。有些患者的疼痛和冷熱感覺全部喪失，熱水袋燙傷了皮膚也毫無感覺。因此，在給患者用熱水洗腳時水溫不應該過高，用熱水袋取暖時應該用毛巾包好，以避免燙傷。

3.語言障礙：有一部分偏癱患者，尤其是右側偏癱者，說話或交談時常常發生以下某一種或某幾種情況。

●患者說話不清楚，即所謂口齒不清。醫學上稱構音障礙。

●患者說不出話，或像打電報那樣斷斷續續地說出幾個單字。

●患者聽不懂親人說的話，譬如說：「張嘴喝水」，發現患者並不張口，只有將茶杯送到其嘴邊時才能張口。

患者有時既說不出話，又聽不懂別人說的話。

●患者寫字困難或不能寫字，甚至連自己的名字也不會寫。

●患者看著字不會讀。

●患者叫不出物品的名稱，如拿一茶杯放在其面前，問他：「這是什麼？」他往往會說：「這是喝水用的。」但就是叫不出「茶杯」的名稱。

4.吞咽障礙：表現為流口水、餵食時食物常停留在口腔內、喝水嗆咳。遇到吞咽障礙的患者，喝水時要將其頭歪向肢體正常的一側，將食物加工成糊狀，這樣一般可以減輕吞咽困難。

Q：最早的復健應在哪裡做？

A:早期復健訓練應該在醫院進行，必須在保證安全的前提下，進行適量、有針對性的復健訓練。

Q：復健內容包括哪些？

A：肢位擺放，關節活動度訓練，動作轉移訓練，適度的主動、被動運動及基本的日常生活動作訓練，必要的床邊語言、吞咽、構音訓練、心理支持等，另外早期腦中風患者可以適當加入中藥、針灸、電刺激、理療等治療。

