健康網》到底可以吃幾個蛋？ 醫分析食物中的膽固醇

〔健康頻道／綜合報導〕民眾每天可以吃幾個蛋，成了健康話題。東元綜合醫院心衰竭中心主任卜詩筠建議，過去一般人每天食用的膽固醇以300毫克為上限，一顆雞蛋膽固醇含量約220-250毫克，因此，健康的人每天吃1顆雞蛋應該沒問題。如果是高血脂病人每星期吃2-3顆雞蛋無妨。

網路曾流傳一則「膽固醇有益無害」的文章，聲稱民眾膽固醇對身體無害，多吃無妨。卜詩筠在東元綜合醫院網站上表示，這樣的傳言是因為美國農業部等單位發布《美國居民膳食指南》，引起注意和誤解的是所謂的「美國政府修改了40年以來的錯誤」，指的是在這份《指南》的「關鍵建議」上，取消了1977年以來各版本中都包括的限制攝入膽固醇的提法：在2010年的版本中，這一提法是「每天建議攝入膽固醇不超過300毫克」，而在最新的版本的「關鍵建議」中，確實已沒有任何限制。

他接著說，但這並不代表這份新版《美國居民膳食指南》就認為膽固醇有益無害。《指南》中有個章節叫「對健康飲食模式的深入觀察」，詳細說明《指南》對於膽固醇的完整態度。這裡明確指出，「取消每天300毫克的限制不代表建立健康飲食模式時膽固醇不再重要」，並且還引用了美國國家醫學院的建議：「在保持飲食健康的前提下，膽固醇吃得越少越好。」

他提到，壞膽固醇（LDL）仍是造成動脈硬化最重要的危險因子之一，這並沒有改變。所以，壞膽固醇應降得愈低愈好，好膽固醇（HDL）數值則不能低於40mg/dL。LDL是造成動脈硬化、阻塞的罪魁禍首，HDL則扮演血管清道夫角色。

到底雞蛋可以怎麼吃呢? 卜詩筠說明，其實只要注意份量、避開其他高膽固醇食物陷阱，照樣可享用雞蛋。仍會建議，過去一般人每天食用的膽固醇以300毫克為上限，一顆雞蛋膽固醇含量約260毫克，因此，健康的人每天吃一顆雞蛋應該沒問題。如果是高血脂病人每星期吃2-3顆雞蛋無妨。如果已經患有糖尿病高血壓心血管疾病或腦中風的高危險族群，仍然應該積極控制飲食，不要跟自己過不去。

同時，也要少吃其他高膽固醇食物，比方內臟（腦、肝、腰子等）、培根、蟹黃、蝦卵等，還有留意躲起來的油脂（比方三明治裡的美奶滋）。還有應少吃油炸、油煎或油酥的食物。

事實上，膽固醇有2個主要來源，一大部份是由身體自行合成產生，特別是肝臟。另一個來源則是食物，但某種程度可影響肝臟製造膽固醇。例如，原本合成1克，如果經由食物吃了0.5克，肝臟就少合成0.5克。所以，身體會調節，細胞也會感受膽固醇的量，自行控制合成膽固醇的量。就算持續用激烈的手段戒絕膽固醇飲食，也只能把血液裡的膽固醇降到某個程度而已。所以高風險的患者，一定要配合醫師按時吃藥，與追蹤抽血檢查血中膽固醇數值作為依據。

