健康網》長輩「吞未落」是大事！營養師提醒有3症狀速就醫

營養師黃楀軒指出，據國健署統計，65歲以上長者每10人之中就有1人面臨吞嚥障礙，更有逾2成長輩每週嗆咳3次以上，顯示這是一個無聲流行病；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年長者常因器官退化、虛弱或中風、帕金森氏症等疾病，導致出現吞嚥不順暢，進而在進食時容易造成嗆咳、吸入性肺炎等，可說是默默戕害健康的殺手之一。營養師黃楀軒指出，吞嚥困難是許多長者飲食遭遇的問題之一，若出現反覆發燒或肺炎、吃喝時頻繁咳嗽、喉嚨發出呼嚕聲等狀況，建議應盡快就醫檢查，請醫師判斷是否需要進一步治療，才能讓長者飲食安全又安心。

黃楀軒於臉書專頁「黃楀軒營養師 熟齡健康攻略」發文指出，根據國健署統計，65歲以上的長者，每10人之中就有1人正面臨吞嚥障礙。此外，更有21.8%的長輩，每週至少嗆咳3次以上，顯示對於長者來說，這是一個正在默默發生的「無聲流行病」。

請繼續往下閱讀...

長輩安全喝水3件事

對此，黃楀軒特別提及，當長輩喝水時，應留意以下安全喝水3件事，避免嗆咳發生：

●坐直、下巴微收（Chin tuck）。

●每一口少量、慢慢吞。

●使用可維持安全姿勢的特製杯具。

至於出現吞嚥困難問題症狀，什麼時候該看醫生？黃楀軒提醒，若長輩反覆發燒或肺炎、吃喝時頻繁咳嗽、喉嚨發出「呼嚕呼嚕」聲，出現以上3症狀時，應儘快掛復健科或耳鼻喉科，經由醫師判斷是否需要語言治療師介入。

此外，衛生福利部國健署也曾於網站發文指出，隨著年齡老化，肌少症為老年症候群之一，造成骨骼肌肉量減少、功能降低，也影響臉部、咀嚼肌及舌肌之吞嚥相關肌群功能，進而導致吞嚥功能改變。因此，建議長者平日在家除了多動動手腳增強肌肉，吞嚥肌群也需要運動。

黃楀軒也強調，照顧長輩不只是讓他們吃得下，也要讓他們喝得安全、活得安心又健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法