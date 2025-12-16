自由電子報
健康 > 杏林動態

與藥師做朋友》餵食嬰幼兒藥品可用果汁或牛奶嗎？

2025/12/16 09:00

藥師陳浩銘建議，善用餵藥輔助器，可以幫助生病小寶貝順利服藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

藥師陳浩銘建議，善用餵藥輔助器，可以幫助生病小寶貝順利服藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／陳浩銘

「良藥苦口」，雖然藥物不一定都是苦的，但對於味覺敏感又無法吞藥丸的小寶貝來說，藥粉的味道肯定與食物不同，所以小寶貝生病需要吃藥時，容易將餵入的藥品吐出，爸媽總要想盡辦法讓寶貝能夠順利服用藥品，例如，有的爸媽便會將藥品加入果汁或牛奶當中，讓寶貝在不知不覺中就將難嚥的藥品吞服進去。

其實，這種常見的方法是錯誤的，把藥粉加入果汁中，可能會因pH酸鹼值的改變，使得藥品效果產生加乘或降低，就算是鮮果汁，也可能與藥品產生交互作用，影響藥物於體內的濃度，對於小寶貝可是經不起這樣的濃度波動起伏。

此外，也不建議把藥粉加入牛奶，因其中富含的鈣質恐與部分藥粉產生結合作用，而降低藥物吸收。再者，若小寶貝因此開始對苦味的牛奶產生排斥感，之後也會有厭惡牛奶的狀況發生。

把握幾個原則，可以幫助生病小寶貝順利服藥: （1）少量多次餵藥有助降低藥味；（2）適當添加糖粉做為矯味劑；（3）善用餵藥輔助器；（4）使用藥水替代藥粉。還有一些其他注意事項，如藥粉應該於一個月內用完、切勿捏鼻強灌藥物，若在服藥過程中給予小孩壓力與陰影，會影響孩子日後對服藥的恐懼，建議應採取理性的觀念來做良好的溝通，提升孩子服藥的遵醫囑性。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

