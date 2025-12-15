健康網》芥菜低卡營養、纖維多 料理3招「不吃苦」

農糧署指出，芥菜帶有苦甘的獨特風味，也具有低卡、富含維生素及膳食纖維等特色，料理搭配雞肉、豬肉或海鮮，並加入高湯一同烹煮，有助去除苦味。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕每年11月到隔年2月的冬季，為芥菜主要產季。除新鮮食用外，也常透過醃漬方式來延長保存時間。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，芥菜雖帶有「苦甘苦甘」的獨特風味，但也有低卡、富含維生素及膳食纖維等特色，想要菜餚端上桌「不吃苦」，可採取先汆燙再冰鎮、搭配雞肉等鮮味烹調、加糖中和苦味等方式，掌握料理小訣竅，就能讓芥菜美味大翻身。

農糧署表示，屬於十字花科的芥菜，其實也就是過年時熟悉的長年菜。常見生鮮芥菜，包括：大葉芥菜、包心芥菜等大芥菜類，台灣以嘉義、雲林為主要產地。並說明芥菜的苦甘風味，其實來自其所含的的硫代葡萄糖苷（芥子油苷），也帶有獨特的營養價值；因此，建議偶爾不妨「吃點苦」。至於料理想要降低芥菜的苦味，建議可掌握以下3個小訣竅：

●汆燙冰鎮：汆燙後擠乾水分，先泡冰水再料理。

●增添鮮味：搭配雞肉、豬肉或海鮮，並加入高湯一同烹煮。

●加糖調味：適度加入糖或甜味食材，如：番薯、紅棗等，中和芥菜苦味。

此外，農糧署也曾於臉書專頁發文介紹，芥菜之所以又稱長年菜，係因民國30、40年代先民們為了家庭生計離鄉背井，成為農田地主的長工，二期稻作收割後，長工們便會向地主租借土地種植芥菜，一面看著芥菜慢慢成長，一面細數新年回家團聚的日子到來。因長工長年在外工作的勤儉艱辛，便成為「長年菜」一詞的由來。另，先民也會將新鮮芥菜製成酸菜、福菜或梅干菜等，以延長保存期。

