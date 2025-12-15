自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》間歇性斷食後掉髮別慌 百萬網紅專家曝改善之道

2025/12/15 18:21

間歇性斷食並非掉髮原因，專家建議，遵循日出日落進食、固定睡眠、均衡營養，可重新找回頭髮健康；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕間歇性斷食在健康管理議題上越來越受關注，但是許多人在實踐的過程中會發現一個困擾，頭髮掉得比平常多。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）從生活習慣與飲食管理等方面，解析為何斷食會影響頭髮，並提出有效的預防與改善方法。

為什麼間歇性斷食可能導致掉髮？帕爾表示，許多人在開始間歇性斷食時，會出現掉髮的現象，但這並非斷食本身直接造成的，而是因為熱量攝取減少導致微量營養素不足。頭髮的生長需要大量營養素支持，尤其是維生素、礦物質和蛋白質。當餐次減少或飲食不均衡時，微量營養素供應不足，會影響頭髮毛囊的健康，造成掉髮。

帕爾說明，通常掉髮在斷食開始的前6週最為明顯，因為身體還在適應新的飲食模式。一旦形成均衡的飲食，掉髮現象多會逐漸減少。頭髮的生長周期分為3個階段，會歷經生長期、退化期、休止期，只要保持供應與營養，掉落的頭髮就能重新進入生長期。

帕爾以自身的經歷舉例表示，實踐傳統間歇性斷食（如下午2點至晚上10點進食）時，曾出現明顯掉髮，原因包括：飲食時間不規律，晚餐過晚，影響睡眠與生長激素分泌；熱量與微量營養素攝取不足，導致毛囊營養供應下降。

帕爾後來調整做法，改從日出到日落的時間執行限制進食，也就是說，遵循自然晝夜節律，效果明顯改善：

●早吃晚餐：晚餐約在晚上7點前完成。

●睡眠與荷爾蒙同步：日落後褪黑激素分泌開始，幫助身體進入睡眠狀態，睡眠期間生長激素分泌達到高峰，有助毛囊血液供應與活化。而且，保持每天7小時睡眠，睡眠規律對胰島素樣生長因子（IGF-1）分泌很重要，可以促進毛囊血液供應。

帕爾提醒，影響頭髮健康的生活因素包括有睡眠品質與酒精攝取，一旦睡眠不足或不規律，毛囊營養供應下降，會增加掉髮風險。同時，夜間飲酒會破壞睡眠品質，這也可能增加掉髮的機會。

帕爾建議，攝取牛奶、杏仁、開心果、雞蛋、雞肉等，是生髮營養素的食物。補充鐵質對毛囊幹細胞生成角蛋白也至關重要，植物性來源如菠菜、青花菜。動物性來源如牛肉、羊肉等。除了補充足夠的營養外，運動也有助於頭髮茂密，可以每週進行150分鐘有氧運動，增加血液循環。

帕爾總結，間歇性斷食並非掉髮的原因，遵循日出日落進食、固定睡眠、均衡營養、規律運動，重新找回頭髮健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

