兩性生殖

甲亢作怪 產後體重驟降15公斤、血壓飆破160

2025/12/15 17:28

澄清醫院家醫科醫師廖彥惠（左）說，20-50歲女性是甲狀腺亢進好發風險群，有相關疑慮建議盡速就醫。（澄清醫院提供）

澄清醫院家醫科醫師廖彥惠（左）說，20-50歲女性是甲狀腺亢進好發風險群，有相關疑慮建議盡速就醫。（澄清醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中西屯33歲張婦生產第二胎後，產完一年後體重突驟降15公斤，日夜血壓高達166mmHg，張婦不時心悸，經澄清醫院中港院區家醫科抽血檢驗，查出是甲狀腺機能亢進影響，透過服用抗甲狀腺藥物，才讓血壓回歸正常，也不再心悸手抖、恢復正常經期。

張婦沒有慢性疾病史，順利生產二胎後，新生兒剛滿周歲後出現經期不規則、血壓飆高，體重驟降僅剩38公斤，張婦每天多吃幾餐都沒有胖回來，甚至出現心悸、手抖不適，連寶寶都抱不動，擔心罹患絕症，趕往澄清醫院家庭醫學科看診，廖彥惠醫師安排甲狀腺激素及甲狀腺抗體檢驗，查出異常，且張婦脖子出現第1級甲狀腺腫，診斷為自體免疫性甲狀腺疾病。

廖彥惠醫師說，患者促甲狀腺素受體抗體（TSH receptor Ab）、抗甲狀腺過氧化酶抗體（Anti-TPO Ab），及抗甲狀腺球蛋白抗體（TgAb），三項檢驗都呈陽性，至於free T3 （游離三碘甲狀腺素）正常值應小於4，檢查數值超過3倍，為甲狀腺機能亢進典型病況。

醫療團隊使用抗甲狀腺藥物抑制荷爾蒙製造，輔以阻斷劑緩解心悸症狀，張婦規律服藥半年，檢驗數值回歸正常，經期陸續恢復，後續每3個月定期回診追蹤，沒再出現異常，醫師提醒盡量避免吃到含碘食物（例如海帶類）即可。

廖彥惠醫師呼籲，20-50歲女性是甲狀腺亢進好發風險群，症狀表現除了體重驟降、血壓飆高，還可能出現掉髮，若未及時治療也有高風險致死率，至於精確判別方式，需透過驗血確認甲狀腺激素及抗體變化，有相關疑慮建議盡速就醫。

