搶救少子化》馬克斯對星國「滅絕」說 仍激不出他們生育率

新加坡的國民所得亞洲第一，但人民對於生育下一代還是興趣缺缺，盡管政府祭出催生政策，還是激不出太多火花。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣新生兒的啼哭聲愈來愈稀少，少子女化已成國家永續重大危機。引述自聯合國人口數據的《2024世界生育率》顯示，全球平均生育率跌至每名婦女生育2.2名孩子，遠低於1990年的3.3名。聯合國警告，有超過1/10的國家生育率已斷崖式下降到1.4以下，包含台灣、南韓、新加坡、中國等地，甚至跌破1.0大關，長久以往將導致人口急速萎縮與高齡化加劇。

面對少子女化威脅，政府早已將此定調為「國安問題」。為此，總統賴清德宣布成立「兒少及家庭支持署」，增加兒少健康與福利，希望將危機變轉機。政府未來4年將投入135.6億元，續推「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，並由衛福部成立「兒少及家庭支持署」，作為照顧兒少專責單位。

未來兒家署將整合兒少健康、預防保健、早年兒童發展、福利等業務，2025年底前提出組織法修法草案。再搭配已實施的提升生育政策，例如，「青年婚育租屋協助」、「育嬰留停照顧」等，政府希望能從鼓勵生育一路到嬰兒出生後的健康 促進，建立「一條龍式」的照顧，期望給父母無後顧之憂，提供更友善的婚育環境。

針對少子化威脅，自由健康網更進一步蒐集包括台灣與各國提升生育率的做法，以下是新加坡的做法：

新加坡國民所得GDP不僅是亞洲第一，但生育率卻令人擔憂，根據聯合國《2024世界生育率》排名，已掉到1以下的0.95，引起全球側目的是特斯拉總裁馬斯克曾指出，新加坡和許多國家正在走向「滅絕」，顯示高所得的國家，仍然面對生活成本高、養不起孩子窘境。

新加坡總人口數611萬，公民人口數366萬，其人種有華人占74%、馬來人14%、印度人9%及其他人種3%。杜拜風險投資公司也預測2030年新加坡有25%的人口超過65歲，屆時是4個工作人對應一位老人；2014年則是6個工作人對應一位老人。

新加坡從1970年代的反生育政策（只生兩個）轉變成催生政策，1987年起喊起「生三個或者是生更多」的運動，2001年推出「嬰兒花紅計畫」（Baby Bonus Cash Gift, BBCG），目前不斷加碼，但仍無法提振生育率。

●現金獎勵與經濟資助

1.嬰兒花紅計畫針對2025年2月18日出生的嬰兒，分成兩部分，其一為前兩胎為1萬1千新幣（約26萬9280元）的獎勵，第三胎以後，現金獎勵金增至1萬3千新幣（約31萬8240元）。

2,新加坡政府開立兒童發展帳戶（CDA），先存入5千元新幣（約12萬2400元），在孩子年滿12歲前，父母存入CDA的款項，政府會按照1:1的比例，存入相對的款項，上限同樣隨著子女數目增加而提高。不過，這個計畫必須是父母雙方皆為新加坡公民。

3.提供托兒資助，針對2-15個月嬰幼兒和18-72個月的兒童，提供每月託兒服務資助，金額按年齡和家庭收入而定，低收入家庭再額外獲得資助。

●育兒假期

在有薪產假也很不錯，母親享有16週的有薪產假，且讓父母可以靈活運用，母親可以把自己的帶薪產假中4週轉給丈夫使用；父母還共享有薪育兒假，這個部分將逐步增加，最高可達30週有薪育兒假。子女未滿7歲前，每年可享最多6天有薪育兒假；育有2歲以下子女，每年最多可有6天無薪育嬰假。

●房屋優先權

育有孩子的家庭和年輕夫婦在購買政府組屋時享有優先權。首次購屋的家庭可享受高額的政府津貼，特別是購買二手組屋時，公積金購屋津貼也有所增加。

●育嬰和托兒服務津貼

1.嬰兒托管（2-18個月）：每月最高600新幣（約1萬4688元）。

2.幼兒托兒（18-72個月）：每月最高300 新幣（約7344元）。。

●稅務優惠

1.子女出生可獲得一筆一次性的稅務回扣，回扣額度按子女數目增加。

2.在計算個人所得稅時，在職母親可就其子女獲得一定比例的收入扣稅，比例隨子女數目增加而遞增。

不過，新加坡政府對於輔助生育中心，像是試管嬰兒的夫妻，提供支付75%補助，但在凍卵政策方面僅開放21-37歲女性申請，也允許單身女性凍卵。但若未來要使用凍卵生育，則必須是在合法婚姻關係內才能進行。

