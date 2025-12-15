26歲男體重破250公斤命危 靠1運動狠甩114公斤重生

英國一名男子藉由踢足球並搭配飲食控制，在短短21個月內狠甩114公斤，示意圖。（情境照）

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子因長期依賴外送食物與含糖飲料，體重飆至254公斤，健康亮起紅燈。後來，他決定加入專為超重男性設計的足球隊，並搭配嚴格的飲食控制，在短短21個月內狠甩114公斤，重獲新生！

綜合外媒報導，26歲的佩雷拉（George Pereira）自17歲起就對外送食物和含糖飲料難以抗拒，導致體重一路飆至254公斤。喬治坦言：「我當時簡直是在選擇提早結束生命」。由於健康狀況極度危急，家人勸他尋求醫療協助。醫生雖建議進行減重手術或注射，但喬治擔心自己體重過重、麻醉風險高，拒絕侵入性治療，發誓要靠自身的毅力擺脫肥胖。

請繼續往下閱讀...

熱愛足球的喬治，找到專門為超重男性設計的六人制足球隊。這個組織不僅提供短時間、小場地的比賽形式，更搭配每週體重測量的管理計畫。喬治從加入時的249公斤開始，配合運動並改變飲食習慣，經過21個月不懈努力，他的體重成功降至137公斤。他興奮地表示，雖然還未達到標準BMI，但希望明年能爭取「年度最佳減重者」的榮譽。

專家分析，足球是極佳的全身性運動，結合了走路、跑步、衝刺與方向轉換，能在短時間內燃燒大量卡路里。它不僅能增強心肺功能，在肢體對抗與踢球過程中，也能同時達到肌力訓練的效果。此外，團隊運動帶來的樂趣、責任感和社會支持，正是幫助減重者長期堅持的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法