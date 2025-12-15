自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》痛失楊弦、林光寧 醫：中風復健7訓練越早開始越好

2025/12/15 15:26

健康網》痛失楊弦、林光寧 醫：中風復健7訓練越早開始越好

演藝圈痛失兩位大老，蕭敬騰岳父林光寧（右，喜鵲娛樂提供）、「民歌教父」楊弦（左，中華音樂人交流協會提供），兩人生前都飽受中風復健之苦。萬華醫院指出，中風後復健開始得越早越好，有助提升整體恢復成效。

〔健康頻道／綜合報導〕演藝圈失去兩位大老級人物，老蕭的岳父林光寧、「民歌教父」楊弦，兩人同為75歲，生前皆飽受中風後遺症之苦。楊弦一直對於中風後預後，喉嚨不利索；林光寧的手部已出現萎縮。根據萬華醫院衛教資料指出，復健是腦中風治療的重中之重，目的是幫助患者恢復失去的功能，從而幫助患者實現生活自理、提高生活品質，並重新回歸社會。

楊弦在4年前患缺血性腦中風，連吃飯喝水都要小心，他曾表示，必須縮下顎才不會被嗆到，連喉嚨也沒有像以前那麼好了；林光寧更是因進食時嗆到，引發吸入性肺炎，多次進出醫院急救。

萬華醫院指出，腦中風復健開始得越早越好，但必須在臨床病情已穩定，且危及生命的各項病況獲得控制。醫師需要採取相應措施，預防腦中風再發，並減少相關的腦中風後併發症，其內容包羅萬象，主要包括以下7項訓練：

1.腦中風復健包括以下內容：強化運動訓練，以提高患者肌肉力量與協調性，協助偏癱患者恢復行走能力。
2.溝通障礙的治療：幫助患者重新獲得聽、說、讀、寫的能力。
3.轉移訓練：包括學習使用步行輔助具，如助行器或手杖及用以穩定和支持踝關節的矯形器（AFO）。
4.肢體活動範圍訓練：指採用運動訓練和其他的治療措施，從而減輕肌肉張力（痙攣）和擴大肢體活動範圍。
5.心理評估：包括認知功能測試、專業心理諮詢，或參加支持團體，必要時使用藥物治療。
6.強制性使用療法：指在使用受影響肢體的同時，限制未受影響肢體的使用，從而迫使患者使用受累的手臂或腿部，最終提升功能。
7.電刺激：包括使用電刺激促進無力的肌肉收縮，這種方法也可以幫助有些患者進行肌肉運動的再學習。

萬華醫院表示，腦中風後復健是個長期的過程，有時候會使人產生一種沮喪的情緒。這些困難是常見並且正常的，堅定的決心和堅持的復健訓練可以幫助患者達到最大的功能恢復結果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中