限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》孕媽咪何時有胎動？ 國健署：16-20週有「初體驗」
〔健康頻道／綜合報導〕很多孕媽咪懷孕後，隨著胎兒的成長，總是很期待第一次胎動的來臨。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料表示，孕媽咪大約在16-20週左右會有「第一次被寶寶踢到的感覺」！藉由奇妙的胎動，孕媽咪能感覺到寶寶的活動，同時也是寶寶的健康象徵。
胎動是什麼感覺？孕產兒關懷網站衛教資料說明，胎動的感覺因人而異，剛開始有點像是腸胃蠕動的感覺，隨著寶寶的成長陸續會感受到肚子裡的晃動或滾動，也可能看到寶寶手腳擠壓肚皮的形狀。
請繼續往下閱讀...
很多孕媽咪想了解的是，有正常的胎動頻率嗎？事實上，健康的胎兒在媽咪的子宮內，除睡眠外在肚子裡會有不斷的活動，只不過孕媽咪的感覺沒有那麼頻繁。通常靜下來的時候，或是晚上的胎動會比較明顯。
感受不到明顯胎動？
當孕媽咪發現胎動頻率減少時，可能是胎兒正在睡覺，可以輕拍肚子或吃點食物來喚醒寶寶，或待會再測。如果1天有2個小時以上都感受不到明顯的胎動，刺激後仍沒反應，建議就醫檢查。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應