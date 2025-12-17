健康網》孕媽咪何時有胎動？ 國健署：16-20週有「初體驗」

專家表示，孕媽咪大約在16-20週左右會感覺到胎動，感受被寶寶踢到的感覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多孕媽咪懷孕後，隨著胎兒的成長，總是很期待第一次胎動的來臨。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料表示，孕媽咪大約在16-20週左右會有「第一次被寶寶踢到的感覺」！藉由奇妙的胎動，孕媽咪能感覺到寶寶的活動，同時也是寶寶的健康象徵。

胎動是什麼感覺？孕產兒關懷網站衛教資料說明，胎動的感覺因人而異，剛開始有點像是腸胃蠕動的感覺，隨著寶寶的成長陸續會感受到肚子裡的晃動或滾動，也可能看到寶寶手腳擠壓肚皮的形狀。

請繼續往下閱讀...

很多孕媽咪想了解的是，有正常的胎動頻率嗎？事實上，健康的胎兒在媽咪的子宮內，除睡眠外在肚子裡會有不斷的活動，只不過孕媽咪的感覺沒有那麼頻繁。通常靜下來的時候，或是晚上的胎動會比較明顯。

感受不到明顯胎動？

當孕媽咪發現胎動頻率減少時，可能是胎兒正在睡覺，可以輕拍肚子或吃點食物來喚醒寶寶，或待會再測。如果1天有2個小時以上都感受不到明顯的胎動，刺激後仍沒反應，建議就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法