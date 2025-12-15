限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》幼童臉部紅疹反覆擦藥 不是蚊蟲咬 醫抽絲找禍首
〔健康頻道／綜合報導〕一位媽媽帶家中幼兒求診，臉上出現紅色疹子，已經看過好多次醫生，都說是蟲子咬的，有時候還有水泡，每次擦藥好了，過不久又會再復發。經許志煌兒科診所醫師許志煌詳細檢查後發現，真正原因是「接觸性皮膚炎」。
許志煌兒科診所醫師許志煌在臉書粉專「許志煌兒科診所」發文分享，日前門診中有一名小女孩，臉上出現紅色疹子，分布相當整齊。當時媽媽表示孩子已多次就醫，每次擦藥後雖可改善，但不久又復發，始終找不到原因。
請繼續往下閱讀...
由於許志煌發現疹子的排列有點太規則，經過詢問生活細節後發現，孩子每次只要接觸家中的一條毯子，疹子就會出現，因此，研判為典型的「接觸性皮膚炎」。
許志煌表示，這種接觸性皮膚炎，同時出現規則排列的疹子，大多是外物造成的。型態上面可能是直線，或是規律線條，或是特殊的造型形狀。有可能是某些金屬物品過敏，比如項鏈、手環、戒指，特別是含有金屬鎳成分的飾品；或者是衣物、寢具、家飾、橡膠、化學藥品、清潔劑。有些有毒植物，也有可能會造成接觸性皮膚炎。
許志煌提醒，這種情況擦了藥會好，但是如果再接觸，就會再復發。唯一的方法就是避免接觸。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應