健康網》幼童臉部紅疹反覆擦藥 不是蚊蟲咬 醫抽絲找禍首

孩童臉上有紅色的疹子，多次擦藥又復發，醫師許志煌檢查發現是家中毯子惹禍，最好別再接觸。（圖取自醫師許志煌臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕一位媽媽帶家中幼兒求診，臉上出現紅色疹子，已經看過好多次醫生，都說是蟲子咬的，有時候還有水泡，每次擦藥好了，過不久又會再復發。經許志煌兒科診所醫師許志煌詳細檢查後發現，真正原因是「接觸性皮膚炎」。

許志煌兒科診所醫師許志煌在臉書粉專「許志煌兒科診所」發文分享，日前門診中有一名小女孩，臉上出現紅色疹子，分布相當整齊。當時媽媽表示孩子已多次就醫，每次擦藥後雖可改善，但不久又復發，始終找不到原因。

由於許志煌發現疹子的排列有點太規則，經過詢問生活細節後發現，孩子每次只要接觸家中的一條毯子，疹子就會出現，因此，研判為典型的「接觸性皮膚炎」。

許志煌表示，這種接觸性皮膚炎，同時出現規則排列的疹子，大多是外物造成的。型態上面可能是直線，或是規律線條，或是特殊的造型形狀。有可能是某些金屬物品過敏，比如項鏈、手環、戒指，特別是含有金屬鎳成分的飾品；或者是衣物、寢具、家飾、橡膠、化學藥品、清潔劑。有些有毒植物，也有可能會造成接觸性皮膚炎。

許志煌提醒，這種情況擦了藥會好，但是如果再接觸，就會再復發。唯一的方法就是避免接觸。

