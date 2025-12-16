健康網》天冷熱飲怎麼選？ 營養師推1飲品暖身補蛋白

國民健康署營養師表示，冷天常喝的熱可可、黑糖薑茶等飲料雖讓人暖胃，有時卻會額外添加不少精製糖，無形中也增加身體負擔；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天冷不只會想窩在棉被裡，也會讓人想來杯溫暖的熱飲。國民健康署營養師分享，冷天常喝的熱可可、熱奶茶或是黑糖薑茶，這些飲料雖讓人感受溫暖，但有時也會額外添加不少精製糖，無形中也增加身體負擔。以市售飲品來說，建議挑選熱鮮奶、鮮奶茶，尤其推薦無糖豆漿，可補充植物蛋白質，而且身體無負擔。

營養師於國健署臉書專頁「食在好健康」發文表示，以市售熱飲來說，推薦以下3種選擇：

請繼續往下閱讀...

●無糖豆漿：不論早餐店或者便利超商都可以買到熱豆漿，提醒記得選擇無糖，除了喝得暖，也能補充植物性蛋白質，也是最推薦的冬天飲品之一。

●熱鮮奶：如果是在便利超商購買，可微波爐加熱，便能享受香濃的熱鮮奶。早上一杯，更能符合「每日早晚一杯奶」的健康原則。

●無糖鮮奶茶：想來點不一樣的風味，建議也可以選擇鮮奶茶。關鍵仍是要記得點無糖、鮮奶，盡量避免精製糖與奶精，就能享用暖呼呼的健康熱飲。

此外，若是在家想要自己準備飲品，營養師則推薦可準備茶葉、茶包沖泡無糖茶；用咖啡豆或濾掛咖啡泡杯無糖美式咖啡；或是選擇喝杯花草茶；只要選對飲品，冬天也能喝得很健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法