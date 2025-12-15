自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》台大醫院元旦起不主動列印「這張紙」 愛護地球成趨勢

2025/12/15 13:48

無紙化成趨勢，台大醫院正式宣布，於明年一月一日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，希望達到減少碳排量的目標。（資料照）

無紙化成趨勢，台大醫院正式宣布，於明年一月一日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，希望達到減少碳排量的目標。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕許多民眾前往醫院就診後，習慣領取收據作為報稅、保險申報或醫療補助之用，但醫院提供收據這項服務，未來可能將會有所改變。台大醫院便正式宣布，於明年1月1日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，希望達到減少碳排量的目標。此外，國內其他大型醫院也表示，將進一步評估朝此目標跟進。

台大醫院表示，目前各行各業均推行無紙化政策，醫院推動無紙化也是著眼於永續發展，希望減少列印收據，降低醫院資源耗用。以台大醫院來說，自電子病歷系統成功推廣至5個分院，每年即可減少1,180萬張紙張，相當於3座101大樓的高度。因此，為了達到減少碳排量的目標，未來也會朝檢驗、領藥等單據均為無紙化的方向邁進。

不過，台大醫院也表示，目前醫療費用資料皆上傳國稅局申報，若民眾有紙本就醫收據需求，可於批價時或事後主動告知櫃檯，院方仍將協助民眾列印。

除此之外，包括新光、台北榮總等醫院也表示，目前繳費方式多元化，是否需要收據也因人而異，但為顧及某些族群所需，仍會提供紙本收據。不過，在無紙化趨勢下，減少紙張使用也是未來目標。

