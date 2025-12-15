自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

肺喘不過氣！COPD居國人10大死因 立委齊聲促補強照護網

2025/12/15 14:36

社團法人台灣年輕病友協會「肺喘不過氣,政府要出力」啟動 COPD 疾病政策防治行動記者會，立委蔡易餘回顧父親蔡啟芳COPD病情與治療過程。（記者陳逸寬攝）

社團法人台灣年輕病友協會「肺喘不過氣,政府要出力」啟動 COPD 疾病政策防治行動記者會，立委蔡易餘回顧父親蔡啟芳COPD病情與治療過程。（記者陳逸寬攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕慢性阻塞性肺病（COPD）長期名列國人10大死因之一，卻始終缺乏跨部會、系統性的國家級防治計畫。社團法人年輕病友協會今（15）日與立法委員蔡易餘、黃秀芳、王正旭、陳菁徽、劉建國共同召開「肺喘不過氣，政府要出力」記者會，並邀請台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部主任陳育民醫師說明臨床現況，呼籲將COPD納入「健康台灣」長期慢病管理，以降低再住院率、改善病友生活品質，並縮短不健康餘命。現場也邀請到衛福部綜合規劃司長廖崑富、健保署長陳亮妤和國健署副署長林莉茹一同參與。

立委蔡易餘以自身照護父親、前立委蔡啟芳的經歷指出，父親自50多歲確診COPD後，長達20多年反覆住院，平均每2、3個月就因劇烈咳嗽、氣喘送醫，夜間更需依賴支氣管擴張劑才能入睡，連爬半層樓梯都困難，生活品質大幅下滑。他坦言，病程後期經常面臨臨時醫療決策與長時間陪病壓力，讓身為主要照顧者的媽媽身心負擔極重，甚至因此關掉原本經營的補習班。

蔡易餘提到，父親後來因病情惡化入住加護病房，並在關鍵時刻接獲器官移植通知，必須在短時間內做出重大決定。幸而父親早已完成器官捐贈與移植登錄，換肺手術後不僅重拾生活自理能力，整體狀況甚至比移植前更好。他強調，COPD雖不可逆，但透過早期發現與完整治療，可大幅延緩惡化，避免患者長期陷入「醫院與家庭之間來回奔波」的困境。

蔡易餘呼籲，政府應以跨部會政策全面提升治療與照護品質，帶來3大效益，一是減輕病友與照顧者壓力、降低不健康餘命；二是減少反覆住院，降低醫療量能負載；三是讓治療接軌國際，補齊中重度COPD的治療缺口。他也特別點出，獨居COPD病友若缺乏即時照護資源，風險極高，政策更應補強社區與照顧支持。

立委王正旭指出，健保署近3年COPD P4P制度（全民健康保險慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案）顯示，出院14日內再住院率由111年5.8％升至113年7.7％，中重度住院人數3年間增加近3萬人，惡化住院不僅加重健保負擔，也排擠醫療量能。他分享自身家族經驗，阿公70多歲罹患COPD後於1、2個月內快速惡化離世，凸顯疾病對不健康餘命的重大影響。

他強調，若台灣欲在2030年前將不健康餘命由1成降至8％，COPD防治不可缺席，P4P必須落實成效管理，包括建立明確追蹤與住院指標、提高收案量並確保追蹤不中斷，並讓治療端接軌國際臨床指引，提供新型生物製劑選項，才能有效降低急性惡化、減少重度住院與急診需求。

立委黃秀芳表示，COPD早期症狀不明顯，許多患者確診時已屬中重度，顯示社會疾病意識不足，錯失黃金治療期。她建議比照癌症與糖尿病模式加強衛教，並針對吸菸者、長期暴露於空氣污染或室內燃燒煙霧，以及因職業因素長期接觸化學煙霧、粉塵或刺激性氣體的高風險族群，提供每年1次肺功能檢查，透過健保快易通提醒民眾。

立委陳菁徽指出，約6成COPD病友合併心血管疾病，一旦急性惡化，發生重大心血管事件的風險高達4.4倍。台大研究也顯示，COPD的疾病失能負擔高於肺癌，對病友生活能力、家庭照護與長照需求造成長期且深遠的衝擊。她強調，COPD雖名列十大死因，卻長期被低估，其病程往往比肺癌更長，因失能所需照護年數也更高，不應再被忽視。

她呼籲，政府應啟動並完善COPD國家級防治計畫，並正視其與心血管、代謝、免疫等多重共病的關聯，不能以單一科別看待。針對高風險族群，應提前進行肺功能等早期篩檢，避免病情惡化至中重度，同時建立胸腔科、心臟科、內分泌科等跨科整合的共同照護模式，全面提升長期照護成效。

立委劉建國則強調，COPD除與吸菸高度相關，空氣污染也是重要風險因子，政府應啟動跨部會國家行動方案，提升治療覆蓋率與用藥可近性，避免忽視COPD對國人健康的長期威脅。

社團法人台灣年輕病友協會「肺喘不過氣,政府要出力」啟動 COPD 疾病政策防治行動記者會，台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（右起）、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民、立委劉建國、陳菁徵、黃秀芳、蔡易餘、王正旭、健保署長陳亮妤、衛福部綜合規劃司長廖崑富、國健署副署長林莉茹。（記者陳逸寬攝）

社團法人台灣年輕病友協會「肺喘不過氣,政府要出力」啟動 COPD 疾病政策防治行動記者會，台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（右起）、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民、立委劉建國、陳菁徵、黃秀芳、蔡易餘、王正旭、健保署長陳亮妤、衛福部綜合規劃司長廖崑富、國健署副署長林莉茹。（記者陳逸寬攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中