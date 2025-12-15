自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

搶救少子化》屏東第11家 里港公設民營托嬰中心今開幕

2025/12/15 14:17

屏東縣里港鄉公設民營托嬰中心15日溫馨開幕。（記者羅欣貞攝）

屏東縣里港鄉公設民營托嬰中心15日溫馨開幕。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣府積極推動友善育兒政策，陸續於各鄉鎮建置公共托育機構，打造安全舒適的托育環境，提供嬰幼兒家庭最堅強的支持，全面提升生養意願；屏東縣政府委託社團法人臺灣兒童及少年福利促進學會承辦之屏東縣里港鄉公設民營托嬰中心今（15）日開幕，縣長周春米到場和小朋友們同樂。

里港鄉托嬰中心特別以里港在地特產楊桃、玫瑰、檸檬作為設計概念，打造三個溫馨又充滿地方特色的班級，小桃班象徵累積成長的五角星，陪孩子展開更豐富的社會互動與學習挑戰；小玫班象徵細緻呵護，為剛接觸世界的小小寶貝提供溫柔、安全的照護；小檸班以清新活潑為意象，陪伴孩子在探索中建立自信與好奇心。從班級名稱延伸到空間色調、佈置主題與教保活動，讓孩子在充滿里港特色的環境中，自然感受家鄉的溫度。　　

屏東縣里港鄉公設民營托嬰中心設置於塔樓村社區活動中心2樓，收托0至2歲嬰幼兒，提供36名托育名額，教室均有大面積採光，室內活動空間寬敞，且結合多元感官啟發教玩具及適性教保活動，讓孩子在溫馨、安全又舒適的環境中快樂成長。　　

屏東縣長周春米今天主持里港托嬰中心開幕典禮時表示，看到屏北地區鄉親們期待已久的里港鄉公設民營托嬰中心啟用，感到相當感動，尤其聽到孩子們的笑聲，都是給我們、給這片土地最真誠的祝福。縣府持續努力在屏北、屏中、屏南、離島及原鄉建置公共托育機構，預計在2029年完成全縣33處公共托育機構的建置。　

社會處表示，縣府力推優質、平價、友善的公共托育服務，致力成為爸媽的神隊友，打造好生、好養的希望城市。

